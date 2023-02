L’omaggio a Troisi

In occasione del 70esimo anniversario della nascita di Massimo Troisi, il cinema Fulgor di Rimini celebra l’indimenticabile comico, attore e regista con una serata d’eccezione. Appuntamento domani con musica live e con la proiezione del docufilm Laggiù qualcuno mi ama, uscito nelle sale il 19 febbraio, giorno in cui nel 1953 il piccolo Massimo venne alla luce a San Giorgio a Cremano. Alle 21 il concerto Passa o tiempo e che fa..., che vedrà sul palco il trio composto da Beppe Ardito (voce e chitarra), Fabrizio Flisi (tastiere), Andrea Atto Alessi (basso e contrabbasso) lungo un percorso musicale che va dai classici di Pino Daniele alle canzoni i cui testi sono stati scritti da Troisi, come ‘O ssaje comme fa ‘o core e T’aggiá vedè morta. Seguirà la proiezione del documentario diretto da Mario Martone. Biglietteria online su www.cinemafulgor.com. Biglietteria del Fulgor aperta dalle 19.30.