L’omaggio a Zavoli: "Aveva Rimini nel cuore. È stato un vero maestro"

"Rimini è stata la sua città per affetti, lavoro, amicizia e passione. E a Rimini ha scelto di riposare per sempre nel cimitero monumentale, vicino all’amico Federico Fellini. Una città abbandonata in giovinezza e che, per entrambi, fu oggetto di un ritorno incessante". Così il sindaco Jamil Sadegholvaad ricorda Sergio Zavoli, a 3 anni dalla scomparsa e a 100 dalla nascità. Rimini ha reso omaggio al maestro del giornalismo televisivo, scrittore, intellettuale, senatore per quattro legislature, con un doppio evento. L’altra sera al teatro Galli la prima de Il ragazzo e la città, concerto spettacolo scritto e diretto da Massimo Roccaforte con la ’complicità’ di Piero Meldini: ispirandosi agli scritti di Zavoli ambientati e dedicati a Rimini, ha saputo riannodare i fili che legano un grande protagonista della storia d’Italia alla sua città d’adozione. "Il ragazzo e la città – spiega Roccaforte – è stata una lunga lettera d’amore di Sergio Zavoli a Rimini, conclusasi simbolicamente con la distribuzione di una cartolina e la raccolta di firme su due manifesti. Per una notte Zavoli è stato nuovamente con noi". A ricordare Zavoli anche l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni, in un video a cura dell’Anci: "Zavoli è stato un uomo libero, con un’attenzione spasmodica per le parole e per il loro valore, un giornalista che considerava l’informazione non un genere maldestro e volgare, ma il modo migliore per raccontare la realtà, con la voglia di capire e cambiare il mondo". Ieri sera al Fulgor la presentazione del libro Provinciali del mondo. Zavoli, Fellini e l’immaginario riminese, di Gianfranco Miro Gori. Poi la proiezione in anteprima de Il sole tramonta alle spalle, il film di Mauro Bartoli dedicato a Zavoli. Intanto il Comune di Rimini ha già deciso: l’area nel borgo San Giuliano compresa tra viale Tiberio e la Piazza sull’acura porterà il nome di piazzetta Sergio Zavoli.

Mario Gradara