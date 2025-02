L’omaggio dei baby calciatori a Giulia e Alessia

Camminando nel silenzio del cimitero, fino a giungere sulla tomba di Giulia e Alessia Pisano, per deporre due mazzi di fiori. Un momento intenso, difficile e toccante che ha visto i giovani della squadra under 17 del Riccione United ritrovarsi davanti ai volti delle due sorelle, con a fianco il padre Vittorio. I ragazzi dello United erano in trasferta domenica scorsa a Castenaso, nel bolognese. Nei giorni precedenti Fabrizio Merli, padre di uno dei giovani della squadra, dopo essere venuto a conoscenza della partita di campionato prevista sul campo del Castenaso, aveva proposto alla squadra, staff ed anche agli altri genitori dei ragazzi di fare visita al cimitero dove si trova la tomba delle due giovani decedute il 31 luglio del 2022 in stazione a Riccione, investite sui binari da un treno Frecciarossa in transito. Giulia e alessia avevano 17 e 15 anni. Erano arrivate a Riccione come altre migliaia di giovani per trascorrere una serata in riviera e chiudere con una notte in discoteca. Quella mattina in stazione e nei dintorni c’erano tantissimi ragazzi. Era scoppiata l’estate e agosto era a un passo. Poi la tragedia.

Giulia e Alessia non sono state dimenticate. E non devono esserlo a cominciare dai giovani della loro età, che condividono speranze, pensieri e sogni. Per questo Merli ha contattato l’associazione culturale di promozione sociale dedicata alle due sorelle, ricevendo immediatamente sostegno per l’iniziativa. Il momento di raccoglimento si è trasformato in un incontro ancora più intenso quando, a sorpresa, Vittorio, il padre delle due ragazze, è giunto al cimitero. Il padre ha espresso riconoscenza, e il piacere di essere presente a fianco dei ragazzi, ringraziando i i presenti per avere voluto onorare la memoria di Giulia e Alessia. Infine il padre ha donato ai ragazzi del Riccione United le maglie dell’associazione dedicata alle figlie.

Un’occasione importante per i ragazzi che hanno avuto la possibilità di riflettere su quanto è accaduto a Giulia e Alessia, sentendole vicine anche grazie a un piccolo gesto: deporre due mazzi di fiori sulla loto tomba. Un momento che rimarrà scolpito nelle menti dei giovani, ma anche dei dirigenti della squadra e dei genitori che hanno voluto essere presenti. La stessa amminstrazione comunale ha voluto esprimere il proprio elogio a "un’iniziativa nata spontaneamente dalla sensibilità di una comunità che, ancora una volta, ha dimostrato come lo sport possa essere un veicolo di unione, crescita e memoria".

Andrea Oliva