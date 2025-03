L’omaggio del ’Collettivo’ al poeta Baldini e a Marescotti

Sabato (ore 21) il gruppo composto da diciotto artisti di una decina di compagnie teatrali del territorio, riunito nel Collettivo Teatri Rimini, torna sul palcoscenico del Teatro Galli per proporre al pubblico la prima versione corale di Zitti tutti!, il celebre monologo teatrale scritto da Raffaello Baldini per Ivano Marescotti. Un omaggio al poeta santarcangiolese presentato nel centenario della sua nascita (24 novembre 1924) e a vent’anni esatti dalla sua morte (28 marzo 2005) e un’occasione per ricordare l’attore nato a Villanova di Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, a due anni dalla sua prematura scomparsa (26 marzo 2023).

Un intreccio di anniversari che ha visto il ‘Collettivo’, diretto così come in Vajonts da Teodoro Bonci del Bene, lavorare su un’opera che rappresenta uno dei capolavori della letteratura dialettale, primo testo scritto in lingua romagnola per un teatro d’autore. Zitti tutti! debuttò per la prima volta nel 1993 con la regia di Marco Martinelli, tra i fondatori del Teatro delle Albe di Ravenna, che in questa occasione ha donato il suo sguardo drammaturgico su questo inedito allestimento prodotto dal Teatro Galli.

È un mosaico di voci. Un ritratto di amore, nostalgia e inquietudine dipinto con le parole. Le pennellate di Baldini vanno dalla spiaggia di Rimini ai giovani che smontano tutto. Collettivo Teatri Rimini è composto da Alcantara, attiMatti, Cast oro teatro, Città teatro, Korekanè, Compagnia Filodrammatica Lele Marini, Le città visibili APS, Mulino di Amleto Teatro, Teatro della Centena, Teatro Patalò, Teatro Officina Zimmermann, Alessia Canducci, Mara di Maio.