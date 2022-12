l’omaggio

Nell’ambito del pranzo sociale della sezione di Rimini dell’Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) svoltosi al ristorante Frontemare organizzato dal presidente della Sezione Lgt-rs. Remo d’Alonzo è stata invitata anche la poetessa di San Mauro Mare Caterina Tisselli, socia benemerita della sezione che ha composto un testo poetico pubblicato su pergamena

intitolato “Tributo alle forze dell’ordine”. Un omaggio in

poesia che ha sottolineato l’importanza del ruolo di tutte le forze dell’ordine impegnate a favore della tutela dei cittadini italiani contro i soprusi lo spaccio e la frode nell’indifferenza delle città con strade intrise dal male sottolineando anche un pensiero rivolto ai soldati italiani caduti per amore della Patria impegnati in missione di pace nei Paesi martoriati dalla guerra. La Tisselli ha declamato il testo dinnanzi ad un folto pubblico presente in sala anche per assistere ad un altro evento con la performance musicale e la presenza della cantante folkloristica Roberta Cappelletti.Il testo della poetessa sammaurese è stato apprezzato da tutti i soci dell’Anfi e dalle

autorità presenti: il colonnello della Guardia di Finanza di Rimini Alessandro Coscarelli, i tenenti Angelo De Francesco di Rimini,Vincenzo Binotta e Giovanni Mazza di Savignano sul Rubicone; il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’assessore al bilancio del Comune, Juri Magrini e ufficiali dell’Anfi di Bologna ai quali è stata donata una copia del testo. Durante la giornata sono stati premiati come soci benemeriti Anfi, Marino Antonelli; Evandro Sigismondo; Maria Berti; e Maria Italia Simone di Rimini prima del taglio della torta di rito e dei saluti con gli auguri natalizi.