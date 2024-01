Lombardi, tedeschi e svizzeri trainano il turismo a Misano

All’appello mancano ancora i dati delle presenze di dicembre, ma le statistiche provvisorie del 2023, da gennaio a novembre, fotografano un trend decisamente positivo per Misano. Gli arrivi, da gennaio a novembre, sono stati complessivamente 156.707, una cifra in netto miglioramento rispetto al 2022 (+12,3%) e che inizia ad avvicinarsi ai dati positivi del periodo pre-pandemico (- 1,1% il gap rispetto al 2019). In particolare, i turisti italiani sono tornati ad essere sostanzialmente quelli del pre-Covid (- 0,5% rispetto al 2019, + 9,2% rispetto al 2022) e quelli stranieri, seppur non ancora ai livelli precedenti al 2020, sono in netto aumento (+32,5% rispetto al 2022).

Anche i dati relativi al numero di pernottamenti restituiscono una fotografia positiva, con un aumento del 6,8% rispetto al totale del 2022 e un più 22,5% di ospiti di provenienza straniera.

Gli esercizi ricettivi hanno fatto segnare, rispetto al 2022, un +12,3% negli arrivi e un +6,8% nei pernottamenti, mentre non è stato ancora del tutto recuperato il gap rispetto al 2019. Infine, per quanto riguarda le provenienze, in Italia a farla da padrona sono i turisti lombardi: 48.739 quelli che sono arrivati a Misano da gennaio a novembre 2023. Per quanto riguarda gli stranieri, il maggior flusso turistico è quello proveniente dalla Germania, con 5.929 presenze, ma molto numerosi sono anche gli svizzeri (4.748). "Stiamo consolidando – le parole del sindaco Piccioni – un trend che ci sta pian piano riportando ai livelli del 2019. Il 2024, con gli eventi aggiuntivi legati al mondo del motorsport, ci darà uno scatto ulteriore".