Lombardini: "Io candidato sindaco? Ci sto pensando"

I primi colloqui con lui sono cominciati già tre mesi fa. Ma ora è arrivato il momento di stringere. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia attendono una risposta da Paolo Lombardini, ’corteggiato’ dal centrodestra per la candidatura a sindaco a Santarcangelo. Avvocato e imprenditore, proprietario del locale Teatro Condomini in pieno centro, 55 anni, Lombardini non ha mai fatto politica in vita sua. Nel caso, sarebbe un candidato civico. Proprio come lo era stato nel 2019 Domenico Samorani, il medico responsabile del reparto di chirurgia di Santarcangelo che ha sfidato Alice Parma alle ultime comunali.

Lombardini ammette che la proposta gli è stata fatta "già diverso tempo fa". Ma non ha ancora sciolto le riserve. "Sono onorato del fatto che abbiano pensato a me. La proposta mi lusinga e, allo stesso tempo, mi impone di valutarla con attenzione e responsabilità. Accettarla significherebbe stravolgere la mia vita. Gli impegni professionali sono tanti, sono spesso in giro per l’Italia per lavoro". Ma Lombardini non si è tirato indietro. "Ci sto pensando seriamente. Poi, naturalmente, nel caso l’ultima parola spetterà ai partiti della coalizione di centrodestra". Lombardini, come detto, non ha mai fatto politica, "ma vivo la città e la conosco molto bene. Fare il sindaco di Santarcangelo è un lavoro: una realtà importante e complessa come la nostra, con oltre 20mila abitanti e tante aziende importanti, non può permettersi di avere un primo cittadino a mezzo servizio". Nelle prossime ore Lombardini dovrebbe sciogliere le riserve. E la partita per la candidatura a Santarcangelo potrebbe sbloccarsi già lunedì, quando si terrà l’incontro tra Nicola Marcello, segretario di Fratelli d’Italia, l’ex deputata Elena Raffaelli, responsabile della Lega, e l’ex senatore Antonio Barboni, coordinatore di Forza italia. Una riunione nella quale i tre leader dei partiti del centrodestra faranno il punto sulle candidature in molti dei 16 comuni al voto a giugno, a partire da Santarcangelo.

Nel frattempo si chiama fuori dal toto-nomi l’imprenditore Riccardo Ramberti. Anche di lui si è parlato come di possibile candidato del centrodestra. "Gratificato dalla stima ricevuta, io non mi candido. Non sono interessato alla politica, cerco solo di fare bene il mio lavoro – dice Ramberti – per il bene delle aziende che amministro e dei dipendenti cui devo gratitudine e riconoscenza".