L’ombra della camorra. Legami anche con i Casalesi. In 49 rinviati a giudizio

Quarantanove persone sono state rinviate a giudizio dal gup di Bologna Domenico Truppa nell’ambito del procedimento giudiziario scaturito dall’operazione ‘Darknet’ della Guardia di Finanza e della Direzione distrettuale antimafia, coordinata dal pm Marco Forte. Il processo prenderà il via l’11 giugno prossimo in tribunale a Rimini. L’inchiesta ha svelato l’esistenza di un gruppo criminale con base a Cattolica, e legami con il clan napoletano dei Sarno e quello casertano dei Casalesi, con un giro di riciclaggio e reimpiego di denaro per oltre 71 milioni di euro, e attività ramificate nelle province di Avellino, Napoli, Salerno, Potenza, Matera, Pesaro-Urbino, Forlì-Cesena, Parma, Torino e Milano. Gli imputati devono rispondere di accuse che vanno dall’associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio all’intestazione fittizia di beni, passando per turbativa d’asta, corruzione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Due imputati sono stati assolti con rito abbreviato, mentre quattro hanno patteggiato pene comprese tra un anno e 10 mesi e due anni e 10 mesi.

Quella mattina – era il 21 luglio del 2020 – i residenti di Cattolica e Gabicce erano stati svegliati dal rumore degli elicotteri della Guardia di Finanza che sorvolavano la città. Gli abitanti della Regina avevano così scoperto che la camorra si nascondeva in mezzo a loro. Anzi, proprio dalla Romagna partivano le ramificazioni di un organizzazione criminale che aveva esteso i suoi tentacoli fino alle province di Parma, Pesaro-Urbino, Milano, Parma, Cesena e altre ancora, mettendo insieme – tra affari sporchi, riciclaggio, autoriciclaggio per diversi milioni di euro – un piccolo impero composto anche da una pizzeria al taglio, un ristorante, un’azienda edile, oltre a vantare legami di parentela con il clan Sarno e quello dei Casalesi. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, gli indagati sarebbero stati capaci di mettere in piedi un’organizzazione in grado di generare introiti per milioni e milioni di euro. Un vero e proprio fiume di denaro, che però non figurava in nessun bilancio e risultava del tutto invisibile al Fisco, tanto che alcuni indagati vivevano addirittura in una casa popolare. I proventi illeciti delle attività sarebbero stati riciclati attraverso una sala scommesse e arrivando persino a simulare delle vincite al gioco per nascondere invece la vera provenienza del denaro. Società riconducibili ad alcuni degli indagati erano riuscite ad ottenere – tramite pratiche corruttive e alterando le gare d’appalto - l’esecuzione di lavori pubblici all’interno della Stazione Sperimentale per l’industria delle Conserve Alimentari di Parma, fondazione pubblica interamente controllata dalla Camera di commercio di quella Provincia.

L’operazione ’Darknet’, era stata condotta dai militari del comando provinciale della Finanza di Rimini, guidati dai colonnelli Antonio Garaglio e Michele Ciarla, coordinati dall’ex procuratore capo di Bologna Giuseppe Amato e prima dal procuratore capo di Rimini, Elisabetta Melotti. Ottanta le perquisizioni compiute in tutta Italia dopo ben 412.026 conversazioni telefoniche intercettate relative a 31 utenze in tre anni di indagini. Organizzazione che festeggiava l’apertura di una pizzeria al taglio a Cattolica (a quell’evento aveva partecipato " tutta la criminalità"), e che si espande in Italia diversificando le attività imprenditoriali come edilizia, impiantistica, appalti pubblici, sempre grazie a complici e prestanomi. E poi fatture inesistenti e milioni di euro riciclati grazie alla sala scommesse di Cattolica.