L’omicida torna libero

Ha finito di scontare la sua pena nel carcere di Volterra e così nei giorni scorsi è stato accompagnato al centro di permanenza e rimpatrio di Gorizia, in attesa di essere definitivamente espulso dall’Italia e rimpatriato in Tunisia. Si tratta di Tarek Omezzine, il 4enne tunisino che il 21 giugno del 2008 uccise un connazionale, accoltellandolo in un bar di Miramare a seguito di un violento litigio scoppiato tra i tavolini del locale. Stando a quanto ricostruito in quell’occasione degli inquirenti, la discussione era nata per un debito di circa 6mila euro per questioni di droga, anche se l’indagato aveva sempre parlato di una divegrenza per motivi passionali. Nel 2010 la Corte d’Assise del tribunale di Rimini lo aveva condannato a 26 anni di reclusione, pena successivamente ridotta a 18 anni in Appello a seguito del riconoscimento delle attenuanti.