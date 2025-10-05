L’omicidio di Pierina. Il figlio agli investigatori: "Cercate nel mio cellulare"

Due anni dopo l’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto la sera del 3 ottobre 2023 nello scantinato di via del Ciclamino, il figlio Giuliano Saponi si è recato in Questura per consegnare agli investigatori della squadra mobile di Rimini il suo telefono cellulare. Un oggetto che, secondo Giuliano, potrebbe fornire agli inquirenti nuovi spunti investigativi o comunque elementi utili a gettare nuova luce sul giallo. Il tutto a una quindicina di giorni di distanza dall’apertura del processo in Corte d’Assise a carico dell’unico indagato per il delitto, il 35enne senegalese Louis Dassilva, accusato di aver massacrato la pensionata riminese con 29 coltellate.

"Mi sono reso conto che col tempo stanno riaffiorando dei frammenti, dei flash – ha raccontato Giuliano nel corso di un’intervista al programma Quarto grado – A volte ricordi molto vivi, che emergono soprattutto quando rivedo foto o messaggi. È come se certi dettagli mi aiutassero a rivivere momenti che avevo completamente dimenticato". Giuliano è un uomo che porta addosso il peso di due vicende intrecciate: il grave incidente in bicicletta del maggio 2023, ancora oggi avvolto dal mistero, e l’omicidio della madre pochi mesi dopo. "Col senno di poi – ammette – ho pensato che se quel giorno fossi morto, forse mia madre sarebbe ancora viva. Mi sono sentito molto in colpa, convinto che quello che mi era accaduto fosse un tentativo di eliminarmi". L’incidente, mai del tutto chiarito, gli ha lasciato un vuoto di memoria. "Di quel giorno non ho ricordi completi, non so dire se si sia trattato di un incidente o di qualcosa di diverso. Per mesi non ho potuto dare aiuto agli inquirenti. Ora però alcuni frammenti stanno tornando". È da qui che nasce la decisione di rivolgersi agli investigatori. "Ci sono delle cose che secondo me è giusto vengano esaminate – spiega –. Non posso entrare nei dettagli, ma ci sono elementi che ho riportato all’attenzione". Nelle ultime settimane, Giuliano starebbe portando avanti un percorso di recupero della memoria, aiutato anche dai contenuti dei dispositivi che utilizzava all’epoca dell’incidente e dell’omicidio della madre. Ogni volta che riaffiora un dettaglio che ritiene significativo, parte una segnalazione agli inquirenti. Negli ultimi tempi Saponi ha inoltre ribadito più volte di essere sempre più convinto che dietro al delitto ci sia un’unica mano.

Nel frattempo – tanto sul fronte della difesa quanto su quello della pubblica accusa – fervono le grandi manovre in vista della prossima udienza del processo, in programma il 20 ottobre prossimo. Dassilva si trova in carcere dal 16 luglio 2024: secondo la Procura, rappresentata dal sostituto procuratore Daniele Paci, e la squadra mobile di Rimini, sarebbe lui l’autore del delitto compiuto nel garage di via del Ciclamino, dove la 78enne pensionata trovò la morte due anni fa, uccisa da 29 coltellate. Gli inquirenti ritengono che il movente sia di natura passionale, legato a una relazione extraconiugale tra Dassilva e la nuora della vittima, Manuela Bianchi, la moglie di Giuliano Saponi.