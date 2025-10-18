Sos case popolari
18 ott 2025
FRANCESCO ZUPPIROLI
Cronaca
  L'omicidio di Pierina. Indagati gli odiatori web: "Dietro c'è una strategia"

L’omicidio di Pierina. Indagati gli odiatori web: "Dietro c’è una strategia"

Il sospetto degli avvocati dei figli: "Qualcuno tenta di influenzare il processo". Fango sulla nipote della vittima, accusata di aver avuto un ruolo nel delitto. Nei mesi scorsi la famiglia Saponi aveva querelato la moglie di Dassilva .

Pierina Paganelli insieme a due dei tre figli, Chiara e Giuliano Saponi. Pierina è stata uccisa due anni fa con 29 coltellate nel garage del palazzo di Rimini dove abitava

di Francesco Zuppiroli

RIMINI

È una slavina giudiziaria quella che sta cominciando a franare addosso ad almeno una decina di ’leoni da tastiera’. Una decina di persone indagate poiché, forti della maschera digitale dietro a cui si sono nascosti, nell’arco dell’inchiesta per l’omicidio di Pierina Paganelli non avrebbero lesinato astio e crudeltà contro l’anziana uccisa a coltellate il 3 ottobre del 2023 e i suoi familiari. Ma ora, la procura di Rimini ha già messo nel mirino i profili e dunque i volti dietro di essi a seguito dell’esposto querela presentato nei mesi scorsi proprio da parte dei figli della Paganelli, Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi, per mettere un freno al dilagare d’odio nelle agorà virtuali.

La battaglia contro chi seminerebbe astio o sospetti di complotto nel microuniverso di ossessionati, più che appassionati, del delitto di Pierina Paganelli, vede ora i primi risultati. E indagati. Dopo che gli avvocati di parte civile Monica e Marco Lunedei da tempo hanno prodotto e depositato un corposo dossier contenente i commenti sul web che, secondo i legali, rientrerebbero in una ben precisa strategia difensiva tesa ad abusare della "credulità popolare, manovrare l’opinione pubblica e influenzare il processo".

"È una strategia mediatica che emerge dagli atti di indagine – sostiene l’avvocata Monica Lunedei, che difende i figli di Pierina –. La leggiamo nei documenti come le intercettazioni perché Valeria Bartolucci la riferisce al marito, Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio, durante i colloqui in carcere. Su alcuni canali YouTube diversi utenti hanno attinto a mani basse dai consulenti di difesa ottenendo degli atti o delle informazioni distorte e parziali – continua Lunedei –. Si attacca la nipote di Pierina che all’epoca era minorenne, suggerendo un suo coinvolgimento nell’omicidio. Del resto è la stessa Bartolucci che ripete da mesi che lei è convinta che siano stati in due o tre ad uccidere Pierina. Assurdità – le definisce Lunedei – messe in rete con un preciso intento di influenzare il processo. C’è una vera e propria aggressione nei confronti della famiglia della vittima che non può più essere tollerata".

Anche Bartolucci stessa (che non è indagata) nei mesi scorsi è emerso come sia stata denunciata a propria volta dai Saponi per "gravissime esternazioni", le definiscono, che la donna avrebbe fatto sia durante l’indagine, stando ad alcune intercettazioni, sia mediante commenti sui social. E mentre dietro l’angolo (lunedì) c’è la seconda udienza del processo a Louis Dassilva, alla sbarra della Corte d’Assise di Rimini come unico imputato per l’omicidio di Pierina, proprio in vista dell’appuntamento giudiziario è la figlia Chiara Saponi a lanciare un appello "di umanità e rispetto visto che ci troviamo in Tribunale e si sta parlando di una donna e una mamma uccisa". "In aula – continua Chiara Saponi – ho visto occhiolini e risatine, baci a distanza e sventolii di ventagli. Ogni volta che durante l’udienza sentivo parlare di vittima, fendenti e aggressioni mi si stringeva il cuore e dovevo assistere ad una così marcata assenza di umanità. Vorrei ribadire che in questa vicenda c’è una sola vittima ed è mia mamma".

