L’omicidio di Pierina. Indagati gli odiatori web: "Dietro c’è una strategia"

di Francesco Zuppiroli

RIMINI

È una slavina giudiziaria quella che sta cominciando a franare addosso ad almeno una decina di ’leoni da tastiera’. Una decina di persone indagate poiché, forti della maschera digitale dietro a cui si sono nascosti, nell’arco dell’inchiesta per l’omicidio di Pierina Paganelli non avrebbero lesinato astio e crudeltà contro l’anziana uccisa a coltellate il 3 ottobre del 2023 e i suoi familiari. Ma ora, la procura di Rimini ha già messo nel mirino i profili e dunque i volti dietro di essi a seguito dell’esposto querela presentato nei mesi scorsi proprio da parte dei figli della Paganelli, Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi, per mettere un freno al dilagare d’odio nelle agorà virtuali.

La battaglia contro chi seminerebbe astio o sospetti di complotto nel microuniverso di ossessionati, più che appassionati, del delitto di Pierina Paganelli, vede ora i primi risultati. E indagati. Dopo che gli avvocati di parte civile Monica e Marco Lunedei da tempo hanno prodotto e depositato un corposo dossier contenente i commenti sul web che, secondo i legali, rientrerebbero in una ben precisa strategia difensiva tesa ad abusare della "credulità popolare, manovrare l’opinione pubblica e influenzare il processo".

"È una strategia mediatica che emerge dagli atti di indagine – sostiene l’avvocata Monica Lunedei, che difende i figli di Pierina –. La leggiamo nei documenti come le intercettazioni perché Valeria Bartolucci la riferisce al marito, Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio, durante i colloqui in carcere. Su alcuni canali YouTube diversi utenti hanno attinto a mani basse dai consulenti di difesa ottenendo degli atti o delle informazioni distorte e parziali – continua Lunedei –. Si attacca la nipote di Pierina che all’epoca era minorenne, suggerendo un suo coinvolgimento nell’omicidio. Del resto è la stessa Bartolucci che ripete da mesi che lei è convinta che siano stati in due o tre ad uccidere Pierina. Assurdità – le definisce Lunedei – messe in rete con un preciso intento di influenzare il processo. C’è una vera e propria aggressione nei confronti della famiglia della vittima che non può più essere tollerata".

Anche Bartolucci stessa (che non è indagata) nei mesi scorsi è emerso come sia stata denunciata a propria volta dai Saponi per "gravissime esternazioni", le definiscono, che la donna avrebbe fatto sia durante l’indagine, stando ad alcune intercettazioni, sia mediante commenti sui social. E mentre dietro l’angolo (lunedì) c’è la seconda udienza del processo a Louis Dassilva, alla sbarra della Corte d’Assise di Rimini come unico imputato per l’omicidio di Pierina, proprio in vista dell’appuntamento giudiziario è la figlia Chiara Saponi a lanciare un appello "di umanità e rispetto visto che ci troviamo in Tribunale e si sta parlando di una donna e una mamma uccisa". "In aula – continua Chiara Saponi – ho visto occhiolini e risatine, baci a distanza e sventolii di ventagli. Ogni volta che durante l’udienza sentivo parlare di vittima, fendenti e aggressioni mi si stringeva il cuore e dovevo assistere ad una così marcata assenza di umanità. Vorrei ribadire che in questa vicenda c’è una sola vittima ed è mia mamma".