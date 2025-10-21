"L’omicidio e l’incidente sono collegati"

Non si sono sottratti, i figli di Pierina Paganelli, dal partecipare anche alla seconda udienza del processo contro Louis Dassilva, accusato di essere il killer dell’anziana uccisa in via del Ciclamino. E proprio dai figli o più in generale dai parenti della vittima potrebbe ripartire il processo il prossimo 10 novembre, quando cominceranno gli esami dei teste dell’accusa per ricostruire i rapporti personali della Paganelli.

"Capisco che per alcuni dei nostri parenti essere in aula con l’uomo accusato di avere ucciso nostra madre sia faticoso, ma io voglio solo sapere cos’abbia fatto Dassilva il 3 ottobre del 2023 e perché. Io e i miei fratelli siamo sempre convinti che sia stato lui", non ha lasciato spiragli al dubbio Giacomo Saponi entrando ieri mattina nel palazzo di Giustizia.

E se "inizialmente non credevo a un collegamento tra il misterioso incidente di mio fratello Giuliano con l’omicidio di mia madre, ora invece sono convinta che le due cose siano connesse tra loro", ha aggiunto Chiara Saponi seduta ai banchi della parte civile. Una convinzione condivisa anche con Giuliano stesso e Giacomo, che ha poi aggiunto: "Una coincidenza sarebbe veramente strana – sostiene il figlio di Pierina –. Per quanto riguarda Manuela Bianchi, invece, siamo convinti che sulla mattina del ritrovamento del corpo, abbia detto tutto ciò che c’era da riferire, anche a seguito di una ritrattazione lunga, difficile, ma verificata nei suoi passaggi dalle indagini della procura".

f.z.