L’onda lunga della crisi sociale. Sempre più persone cercano aiuto

In Italia la crisi economica non è più una parola astratta, ma una condizione concreta che si manifesta ogni giorno nei volti, nelle storie e nei numeri. Lo si capisce attraversando le nostre città, dove sempre più persone si ritrovano a chiedere aiuto per ciò che fino a pochi anni fa sembrava scontato: un pasto caldo, un tetto sotto cui dormire, un abito pulito, una parola di conforto. Basta varcare la soglia di luoghi come il Guardaroba Solidale Madiba di Rimini per toccare con mano la realtà di un disagio diffuso e crescente, che non riguarda più solo le fasce tradizionalmente considerate “deboli”, ma coinvolge sempre più famiglie, lavoratori precari, giovani e anziani soli.

È stato un mese impegnativo, quello di settembre, per il Guardaroba Solidale Madiba, progetto autogestito di mutualismo nella crisi, attivo dal 2015 a Rimini, all’interno di Casa Madiba Network. Un’iniziativa che, con il passare degli anni, è diventata un vero e proprio punto di riferimento per chi, nel silenzio dell’indifferenza, affronta la povertà quotidiana. Qui, ogni settimana, si raccolgono abiti e beni di prima necessità, si ascoltano le difficoltà di chi vive ai margini, e si offrono spazi di salute, ristoro e dignità. Il bilancio di settembre parla da solo: 340 accessi totali, di cui 41 nuovi, e 152 accessi singoli. Numeri che, oltre a rappresentare persone e storie, raccontano di un aumento preoccupante del bisogno. Solo un mese prima, ad agosto, gli accessi erano stati 197; a luglio 282; a giugno 227. Una crescita costante, che trova conferma anche nel confronto annuale: 1683 accessi totali nel 2024 contro i 1969 già registrati nel 2025, e l’anno non è ancora concluso.

"I costi sociali stanno aumentando sempre di più, aggravando le condizioni di povertà e, di conseguenza, il numero di persone fragili presenti sul territorio – spiega Roberta Ravani, referente del progetto – Un centinaio delle persone che cercano sostegno in noi è costituito da italiani, che vivono una situazione di precarietà, sia abitativa sia lavorativa e che fanno fatica ad arrivare a fine mese". A rivolgersi al Guardaroba Solidale non sono soltanto persone senza fissa dimora o migranti, ma anche uomini e donne che fino a poco tempo fa conducevano una vita “normale” e che oggi si ritrovano improvvisamente a non farcela più. "Tante persone – continua Ravani – si ritrovano improvvisamente homeless, e noi cerchiamo di offrire, fra le altre cose, anche un clima amichevole. Con le nostre iniziative stiamo smuovendo le acque, cercando di portare a galla questo aumento delle fragilità". Il quadro generale è quindi preoccupante, aggravato anche da un’"economia di guerra che produce e peggiora le condizioni di precarietà e povertà anche all’interno del nostro paese, poiché i tagli al welfare contribuiscono a peggiorare la condizione di molte persone che già si trovano in stati di marginalità, rendendole invisibili e isolandole ulteriormente".

Anna Bellocchi