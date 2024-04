Lonfernini al convegno dell’Università : "L’occupazione femminile supera il 67%"

Lavoro e questioni di genere messe sotto la lente. Ha partecipato anche segretario di Stato al Lavoro Teodoro Lonfernini al seminario organizzato dall’Università di San Marino. Nel suo intervento ha ribadito la necessità di mantenere l’equilibrio di genere nei posti di lavoro "e la ferma volontà – ha detto – di contrastare ogni forma di discriminazione e violenza, nella società in generale e sul posto di lavoro nello specifico". Il Segretario ha anche presentato alcuni dati chiave come la percentuale delle lavoratrici nel panorama sammarinese "che, ad oggi, è fermo al 44% ma che, nel settore pubblico, raggiunge il 64%. Il tasso di occupazione femminile a San Marino supera il 67% (media europea 69%) ed è molto superiore a quello italiano fermo al 55%". L’iniziativa si è rivelata l’occasione per presentare il lavoro fatto durante la legislatura "e per ribadire l’importanza degli interventi fatti a supporto della partecipazione femminile al mercato del lavoro tra i quali il divieto dell’indicazione di genere nelle offerte di lavoro, gli interventi per l’affiancamento della lavoratrice gestante mirati a tutelare l’occupazione femminile e a mantener l’equilibrio di genere sui posti di lavoro, l’impegno a favorire la concessione del part time per i genitori di bambini in età scolare e la riforma degli interventi a sostegno della famiglia che ha tenuto conto della Direttiva Ue relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e l’equilibrio dei carichi familiari".