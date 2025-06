Lonfernini: "San Marino in scacco per 17 anni, un miliardo di euro soltanto di danni diretti"

"Un miliardo di euro solo di danni diretti. Un’indagine che ha tenuto in scacco San Marino per oltre 17 anni e che ora si chiude con un nulla di fatto". C’è soddisfazione, ma anche amarezza nelle parole dei segretari di Stato sull’archiviazione del procedimento noto come ‘Varano’ da parte del Gip di Forlì. Una decisione che ha portato alla definitiva assoluzione di tutte le persone coinvolti, stabilendo che il fatto non costituisce reato in merito alle presunte accuse di riciclaggio tra Italia e San Marino

mosse a ex vertici e dipendenti di Cassa di Risparmio e la controllata Delta. "Il caso Varano ha messo a dura prova delle certezze – dice il segretario di Stato Teodoro Lonfernini – che si muovevano sulla base di rapporti consolidati del nostro sistema nei confronti chiaramente in primis dell’Italia. Ma anche verso quel percorso che il nostro Paese in termini di omologazione, trasparenza e virtù aveva messo in campo. Per cui oggi prendere atto di una semplice archiviazione da una parte ci lascia un briciolo di soddisfazione, ma deve fare anche in modo che il sistema rifletta e il Congresso di Stato avrà questa intenzione". Dopo un lungo periodo di indagini e incertezze, "è stata finalmente confermata la piena legalità – dicono dal governo – e correttezza delle operazioni effettuate da Cassa di Risparmio. Inoltre, la sentenza ha riconosciuto la conformità delle pratiche agli standard e alle consuetudini operative consolidate nel tempo tra gli istituti di credito sammarinesi e quelli italiani".