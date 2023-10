Lonfernini:: "Unire le forze per il sistema"

"È la dimostrazione che il sistema quando vuole riesce a dialogare, a lavorare in sinergia, a produrre le pagine più edificanti per il nostro Paese. Una maturità e un nuovo clima di cui c’è oggi assoluto bisogno e che dovrebbe rappresentare un esempio da seguire anche in altri settori dello Stato". Torna sull’accordo tripartito il segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini. "Le parti in causa attendevano una soluzione a questioni spinose sulla ‘flessibilità’ e grazie alla mediazione della segreteria di Stato al Lavoro si è riusciti a raggiungere un decreto delegato che rappresenta un punto di sintesi e che verrà a breve posto in votazione in aula consiliare. Il nuovo intervento normativo va a regolare tre aspetti basilari e contestualmente risponde alle nuove esigenze che avanzano" nel rapido processo di cambiamento del mercato del lavoro. "Da una parte soddisfa le associazioni datoriali, che invocavano maggiore flessibilità per garantire la necessaria competitività delle loro aziende, dall’altra appaga i sindacati che rivendicavano adeguate tutele dei lavoratori, per evitare ogni forma di abusi e storture".