L’ong riminese in prima linea a Gaza: “Ci vogliono evacuare, ma muoversi da qui è molto pericoloso”

Rimini, 23 agosto 2025 – «Per ora continuiamo a operare a Gaza. Non sappiamo fino a quando. Ogni giorno che passa la situazione si fa più drammatica. Ma anche muoversi da Gaza ed evacuare, in questo momento, rischia di essere molto, molto pericoloso». Così EducAid, la ong riminese che da 25 anni è presente nella Striscia di Gaza. Sono una trentina gli operatori dell’organizzazione presenti a Gaza city, per assistere le persone disabili e fornire aiuti di ogni genere alla popolazione. «In questo momento abbiamo a Gaza solo personale palestinese, perché non è consentito l’ingresso agli operatori stranieri – spiegano da EducAid – Mercoledì abbiamo ricevuto l’ordine di evacuazione, stiamo valutando il da farsi perché gli spostamenti sono molto rischiosi. La sicurezza dei nostri operatori è una priorità. Uno di loro, pochi giorni fa, è stato colpito da un grave lutto: uno dei figli, malato, è morto perché non è riuscito a trovare i farmaci». È quello che accade ogni giorno a Gaza: si muore per mancanza di cibo e medicinali.

Nell’attesa di capire come gestire la situazione, l’ong continua ad assistere la popolazione, in particolare i disabili e i bambini. EducAid a Gaza ha anche un’officina dove ripara gli ausili per disabili e ne produce nuovi (e pezzi di ricambio) attraverso una stampante 3D. Inoltre «siamo in contatto con alcuni agricoltori locali che, quando le condizioni lo permettono, riescono ancora a coltivare ortaggi. In questo modo riusciamo a distribuire cibo». Nel frattempo l’ong continua a organizzare raccolte fondi e iniziative per sostenere la popolazione palestinese. «Nel Riminese abbiamo trovato grande sostegno, tanti ci hanno chiamato per organizzare iniziative e collette – conferma Riccardo Sirri, direttore della ong – Uno dei prossimi importanti appuntamenti sarà la seconda edizione di ‘Voci per Gaza’ al parco Marecchia, il 12 e 13 settembre, presso la cooperativa Cento fiori».