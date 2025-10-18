L’onore di Nadia Urbinati. Voce alta della democrazia

Rimini può andare fiera di una sua cittadina illustre: Nadia Urbinati, tra le più autorevoli studiose di teoria politica a livello internazionale, è stata insignita dalla British Academy della Serena Medal of Honor, uno dei riconoscimenti più prestigiosi nel campo delle scienze umane e sociali. La medaglia, istituita nel 1920 grazie al mecenate Arthur Serena, viene assegnata ogni anno a studiosi che si siano distinti per l’eccellenza negli "Italian Studies", dalla letteratura alla filosofia, dalla storia alla scienza politica, e quest’anno ha incoronato una voce riminese che da decenni illumina il pensiero democratico contemporaneo.

"Il premio mi è stato annunciato dai membri dell’Accademia. La notizia è arrivata inaspettata: ho perso il controllo e ho pianto", ha confessato la professoressa con la semplicità di chi sa che dietro ogni traguardo ci sono anni di studio e dedizione. L’onorificenza (per la quale il Comune ha espresso le sue congratulazioni) riconosce in Urbinati una figura di riferimento mondiale per la teoria politica e la riflessione sulla democrazia, una studiosa capace di unire rigore accademico e impegno civile.

Riminese di nascita, laureata in Filosofia all’Università di Bologna e dottore di ricerca all’Istituto Universitario Europeo di Firenze, Nadia Urbinati insegna dal 1996 alla Columbia University di New York, dove da anni forma generazioni di studenti su temi come la teoria democratica, la rappresentanza politica e la storia del pensiero moderno. Le sue lezioni e i suoi scritti hanno contribuito a rinnovare il modo in cui si pensa la democrazia, affrontandone le sfide e le contraddizioni con uno sguardo libero, critico e profondamente etico. È membro dell’Accademia dei Lincei e autrice di testi tradotti in molte lingue. Le sue analisi su rappresentanza, sovranità, populismo e trasformazioni della politica moderna ne fanno una delle voci più ascoltate del dibattito democratico globale. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il David and Elaine Spitz Prize, il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e, nel 2009, il Sigismondo d’Oro del Comune di Rimini "per aver contribuito alla promozione del pensiero democratico come valore insostituibile dell’agire umano".

Con la Serena Medal of Honor, Nadia Urbinati porta ancora una volta il nome di Rimini nel mondo accademico internazionale, incarnando i valori della conoscenza, del dialogo e della libertà.