L’onorevole vince ai punti (di sutura)

Andrea Oliva

Assenteista a chi? L’onorevole Beatriz Colombo è andata su tutte le furie quando il suo nome è comparso nella lista dei 25 che hanno fatto fare una figuraccia al governo Meloni. Assenti alla votazione sul Def. Eccoli i soliti politici, chi al convegno, chi a elargire encomi, ovunque tranne che alla Camera a votare. Ma l’onorevole Colombo non ci sta Stesa in un letto di ospedale, come lei stessa ha postato sui social, per un intervento chirurgico fissato da tempo. "Non sono assenteista. Tornerò la prossima settimana alla Camera anche con i punti di sutura".