"Lontano dagli occhi e dalla costa" A Riccione scrivono al ministro

’Con una lettera per il ministro Pichetto Frattin inviata nei giorni scorsi, il comitato di Riccione ‘Difendiamo l’orizzonte’ continua la sua battaglia contro il parco eolico proposto dalla società Energia Wind 2020. Nella missiva inviata al numero uno del dicastero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Giorgio Fortunato (foto), albergatore e presidente del comitato, chiede con un compromesso che le pale vengano installate ad almeno 30 miglia dalla costa di Riccione e "misure compensative in termini di alleggerimento del costo delle bollette". Il progetto originale, infatti, prevede una distanza dell’impianto a circa 9 miglia dalla costa che, spiega Fortunato: "non sarebbe sufficiente a rendere invisibili dalla spiaggia le pale". La lettera evidenzia alcune criticità su quella che viene definita "un’area poco battuta dal vento, con una ridotta capacità di produzione energetica". In totale sarebbero ben 51 gli aereogeneratori da 220 metri (il doppio del grattacielo di Rimini) a sconvolgere un ambiente marino e iconico per la cittadinanza e per i turisti che lo tengono a memoria. "C’è un cultura identitaria che viene sottovalutata, il rapporto con il mare attiene a quell’immaginario collettivo non soltanto della comunità locale ma anche dei turisti" spiega Luca Nicoletti, albergatore e membro di ‘Difendiamo l’orizzonte’. Di più: fra i timori espressi dal comitato ci sarebbero anche dei non meglio precisati "interessi a spostare i flussi turistici verso altre direzioni". Iniziato nel 2007, il progetto di Energia Wind 2020 è arrivato in porto dopo molti tira e molla, al secondo step utile per ottenere il Via (Valutazione d’impatto ambientale), la decisione finale adesso è al vaglio della Commissione tecnica del governo. Si parla di una spesa di circa un miliardo di euro. A livello operativo l’impianto sarebbe in grado di erogare 330 mW di potenza, che su base annua si traducono in 710 gigaWh, utili al fabbisogno di almeno 120mila abitanti in modalità green. Il comitato concorda che una transizione ecologica verso un’energia alternativa più green ci debba essere: "non siamo di fatto contrari alle pale eoliche ma crediamo che l’irruzione nel nostro paesaggio di questi giganti possa produrre un danno incalcolabile". Insomma i toni crescono, e si parla in definitiva di uno "scempio" in grado di intaccare gli "equilibri socio-economici" della Perla. "Se parliamo di sostenibilità ambientale l’installazione di una centrale elettrica - continua Nicoletti - non è sostenibile". Come a ribadire che un ambiente come il mare dovrebbe rimanere tale.

a. g. c.