L’opera di un cattolichino va in vendita a Dubai

Franco Ariano, noto broker assicurativo cattolichino ma anche artista oramai di fama nazionale, non finisce di stupire. Ora giunge la notizia che dal 18 marzo a Dubai nell’evento ’Between Lights and Colours’, presso una prestigiosa galleria d’arte, una sua opera, con tanto di firma di Vittorio Sgarbi, noto critico e storico dell’arte, sarà messa in vendita con il prezzo di 360.000 euro. Sarà la ’Ritrografia n°22’ dal nome ’ritrografia’ con il quale Franco Ariano ama definire le proprie opere, speciali riflessioni sulla vita di personaggi famosi con oggetti, colori, poesie, lettere, insomma con ogni tipo di influenza artistica. "La Ritrografia n°22 – spiega Franco Ariano – è intitolata ’Da Platone a Djokovic attraverso Magritte e Sgarbi’, perché ho osservato con enorme empatia il pianto di Djokovic tra le braccia dei suoi cari subito dopo aver vinto la finale dell’Australian Open di Melbourne 2023. Novak è come se fosse tornato bambino, inquadrato dall’alto si scorgevano le lacrime, gli occhi chiusi e la maglia a rombi blu. Lui era come accolto nel nido più accogliente formato dai suoi familiari e dal suo staff, che lo abbracciavano. Per me quella appena conclusa non era stata solo una partita di tennis; era la fine di una vicenda piuttosto complessa e dolorosa per il noto campione".

Ariano ha attaccato nell’opera d’arte una vera pipa dell’Ottocento, citando al contrario Magritte, riferendosi ad una delle più famose opere del pittore surrealista, che in quel quadro pone in primo piano la dicotomia realtà – rappresentazione. Il dipinto mostra, infatti, il disegno di una pipa accompagnato da una scritta che ricorda Ariano: "Questa non è una pipa, in effetti è una sua rappresentazione, perché questa non è stata soltanto una partita di tennis".

lu.pi.