L’Operaccia satirica di Paolo Rossi: "Vi farò ridere con i grandi classici"

Tante risate ma anche momenti di riflessione domani sera al cinema teatro Astra di Misano: a chiudere la rassegna "Astra Verba Ridens" sarà Paolo Rossi con il suo Operaccia satirica (sipario alle 21.15). Un mix esplosivo di comicità e poesia accompagnato dalle musiche dal vivo di Emanuele dell’Aquila, Alex Orciari e con la partecipazione di Caterina Gabanella. Operaccia Satirica fonde il linguaggio teatrale con la canzone popolare e una satira pungente e incisiva, prendendo spunto dai grandi classici e rileggendoli in chiave comica. Il testo si ispira anche a episodi di vita quotidiana, personali e collettivi, trasformandoli in racconti irriverenti pieni di suggestioni sorprendenti. Un viaggio che unisce tradizione e contemporaneità, capace di stupire e coinvolgere ogni volta il pubblico con una narrazione vivace e imprevedibile.

"Chi è capace di narrare storie ha il potere di governare il mondo – dice Paolo Rossi – Le operacce satiriche sono creazioni stravaganti che nascono da varie ispirazioni. Se si smarrisce la strada, l’unica direzione è perdersi nelle nostre storie. Cantando, ridendo, ballando e ridendo ancora, e sarà proprio così che ci ritroveremo. A ogni modo si riderà. Tanto". Ed è questo che sa fare alla perfezione Paolo Rossi, artista poliedrico che da oltre quarant’anni percorre inarrestabile ogni strada dello spettacolo. Dai piccoli club ai grandi teatri, dal cabaret alla televisione, dal tendone da circo ai palcoscenici più tradizionali, ha saputo conquistare il pubblico con il suo inconfondibile stile, un modo di fare spettacolo unico nel suo genere. La sua arte, profondamente radicata nei temi del presente, si nutre degli insegnamenti senza tempo dei grandi classici, spaziando così da Shakespeare a Molière, da Brecht alla commedia dell’arte, che rimane una delle sue fonti d’ispirazione più amate. Con il suo grande talento, Paolo Rossi ha compiuto una vera e propria impresa culturale: avvicinare il pubblico del teatro a quello dei tendoni rock, superando barriere e generi. Per lo spettacolo di domani, biglietti in prevendita online su www.liveticket.it/astramisano, prezzi calmierati con riduzione speciale di 2 euro sul biglietto intero per under 25, over 65, soci Arci e YoungErcard. Prenotazioni al n. 320.5769769.