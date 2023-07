L’opposizione accusa Casadei: "Fa favoritismi"

Torri Unite, forza di opposizione, attacca il sindaco Gian Marco Casadei e l’attuale maggioranza del Comune di Montescudo-Monte Colombo per presunti problemi di incompatibilità "o comunque di opportunità, che è giusto far conoscere ai cittadini" dice la forza di minoranza. "Metà dei consiglieri e dei membri della giunta, infatti, appartiene ad associazioni quali le due Pro Loco, che sono entità private, senza alcun legame con il pubblico e composte da volontari – scrive Torri Unite – a scanso di equivoci, ciò che fanno queste realtà è assolutamente meritorio, anche se viene fatto solo ed esclusivamente per le frazioni di Montescudo e Monte Colombo in cui operano. Ma va ricordato che le due Pro Loco ricevono vantaggi dal Comune: hanno incarichi e utilizzano beni e servizi comunali. Tali vantaggi li ricevono da coloro i quali amministrano il Comune, che, di fatto, agiscono nella doppia e quantomeno inopportuna veste di chi concede e di chi riceve".

Il sindaco Gian Marco Casadei però puntualizza: "Non vi è alcuna incompatibilità e questi consiglieri sono soci della Pro Loco e fanno il bene del paese e non è giusto dire che si adoperano solo per Montescudo e per Monte Colombo ma anche per le altre frazioni, mi pare assurdo questo attacco". Ma Torri Unite incalza: "Per non parlare del caso dell’assessora alla Scuola, Alessia Esposito, sorella della Direttrice della scuola privata ’Gabriella Ugolini’, dove lei stessa lavora. Non c’è nulla da stupirsi se poi il Comune ha organizzato il centro estivo affidandolo proprio alla stessa scuola privata Ugolini". Anche qui il sindaco però ribatte categorico: "Abbiamo seguito tutte le procedure e non vi è nulla di irregolare – tuona Casadei – il centro estivo procede ottimamente ed i genitori sono davvero contenti, anche qui non capisco queste insinuazioni". Ma non finisce qui: "E che dire allora dei coniugi Gozzi? – prosegue Torri Unite – Appena finite le elezioni quasi due anni fa, la moglie, Cinzia Tiraferri, del neonominato assessore Ruggero Gozzi è stata nominata Responsabile del Servizio di Ragioneria, Tributi e Personale".

Il sindaco rimarca: "Con questa scelta, sempre seguendo le norme consentite, abbiamo diminuito i dirigenti comunali da 4 a 3 risparmiando circa 40.000 euro all’anno al Comune di Montescudo". Ma Torri Unite insiste: "Non bastasse questo, dalla scorsa settimana il sindaco Gian Marco Casadei l’ha nominata anche vicesegretaria. Noi riteniamo che tutto questo sia alquanto ingiusto per la struttura comunale nel suo insieme e inefficace per la qualità dei servizi che ricevono i cittadini". Ma in chiosa il sindaco precisa: "La signora Tiraferri era l’unica dirigente dell’area amministrativa che aveva titolo per essere nominata vicesegretaria. Si è trattato comunque di una sola giunta alla quale non era presente l’assessore Gozzi e con il segretario comunale in ferie".