L’opposizione dice no al biodigestore

Un impianto a biometano vicino alle abitazioni che può produrre 500 metri cubi di metano ogni ora. Accade a Raibano e l’opposizione di Coriano futura si dice "preoccupata per l’impatto sul territorio che potrebbe derivare dalla realizzazione dell’intervento, in un’area già fortemente stressata dalla presenza dell’inceneritore e della rete autostradale. Rileviamo come per il funzionamento di un impianto di tale potenza siano necessarie, come per gli altri impianti presenti in Italia, grandi quantità di rifiuti agricoli e zootecnici, forse di fanghi di depurazione che devono essere trasportati con migliaia di camion nel sito. Si pongono dunque due questioni: una connessa ai possibili odori prodotti dall’impianto e un’altra di viabilità e inquinamento. L’approvazione del progetto è stata data dal sindaco e dagli assessori in totale autonomia e in tempi record, senza coinvolgere minimamente il consiglio comunale. Il 23 ottobre è stata pubblicata la delibera e in due giorni, il 25 ottobre, l’approvazione del progetto si è conclusa. I cittadini di Sant’Andrea in Besanigo sono stati tenuti all’oscuro".