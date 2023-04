L’opposizione scende in campo "Stadio, basta spot: va riqualificato"

di Donatella Filippi

Un consiglio comunale tematico sul ‘Romeo Neri’. E, magari, proprio allo stadio. La proposta arriva dai banchi dell’opposizione ed è stata depositata nei giorni scorsi da Loreno Marchei della Lega. Dello ‘stato di forma’ approssimativo dello stadio cittadino si parla da decenni. Come da decenni i tifosi del Rimini chiedono che la curva Est, quella abitata dai biancorossi, sia avvicinata al campo da gioco. Nelle ultime settimane la questione si è nuovamente infiammata. Esattamente dopo l’ultimo incontro tra il sindaco Jamil Sadegholvaad e i tifosi. Un botta e risposta e visioni decisamente diverse, quelle del sindaco e dei suoi concittadini con sciarpa al collo, sugli esiti dell’incontro. Soddisfatto il sindaco, meno i tifosi. Tanto che nelle ultime settimane Sadegholvaad è stato punzecchiato direttamente e ripetutamente dagli spalti. Striscioni a non finire usando l’ironia, ma anche parole velenose.

Oggi è l’opposizione a farsi sotto. "È evidente – dicono – la vetustà e l’inadeguatezza dello stadio sia per il calcio, sollevata dai tifosi che rivendicano il diritto di essere più vicini al campo, che per tutte le altre attività sportive che lì si svolgono. Basta procedere con interventi spot che non risolveranno nulla". Così, nella richiesta di una seduta tematica sullo stadio, i consiglieri di minoranza mettono al centro dell’attenzione "il monitoraggio e la pianificazione degli interventi necessari per il complessivo ammodernamento e il miglioramento della visibilità degli spettatori in tutte le tribune, con l’avvicinamento delle stesse al campo di calcio anche in funzione di eventi extra sportivi". E anche, questione anche questa vecchia come la notte dei tempi, "la valutazione del trasferimento della pista di atletica leggera con individuazione di altro sito cittadino idoneo anche per una migliore fruizione scolastica".