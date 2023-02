’L’orafo’ debutta al cinema Tiberio

Debutta nelle sale il film "L’orafo. The Goldsmith" con un’anteprima in programma stasera al Cinema Teatro Tiberio di Rimini, alle 21, dove saranno presenti in sala gli attori e il regista Vincenzo Ricchiuto. Nel cast anche l’attore, produttore e politico riccionese Gianluca Vannucci. Domani, invece, "L’orafo" sarà proiettato al Cineflash di Forlimpopoli e giovedì al Cinema Snaporaz di Cattolica, sempre alle 21. Tre serate evento per questo film indipendente da brivido. "Siamo tutti molto emozionati e felici di incontrare il pubblico in sala, il film ha vinto dei premi e sta avendo una buona risposta anche dall’estero dove lo stiamo vendendo bene", racconta Vannucci, qui nel ruolo di un malvivente. La Almost Famous, società di produzione cinematografica di Riccione, presenta così il suo ultimo lungometraggio di genere horror girato tra le Marche e Riccione e coprodotto con Dea Film e Hurricane Studios. La storia ruota attorno a tre giovani rapinatori che si introducono nella casa di una coppia di anziani per derubare il loro laboratorio di oreficeria. Un colpo che potrebbe sembrare facile, ma scopriranno sulla loro pelle che i due vecchietti, interpretati da Giuseppe Pambieri e Stefania Casini (star di Suspiria), non sono innocui e indifesi.

Lina Colasanto