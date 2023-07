L’orchestra degli studenti entra a Casa di Alfredo

Musica e cultura fanno tappa alla Casa Rossa di Alfredo Panzini, a Bellaria Igea Marina. Torna da domani la rassegna concertistica ‘A Casa di Alfredo’ ogni mercoledì di luglio. La rassegna coinvolgerà nel primo appuntamento decine di studenti provenienti da scuole di tutta la provincia e anche di Forlì Cesena. Sul palco, per la prima sera, domani, al parco museale, arriva la Bma Young Orchestra diretta dal maestro Filippo Lucchi e il Grande Coro della Gustosa diretto dal maestro Michele Tani. Il repertorio spazierà dai classici internazionali alla musica italiana, fino al gospel. Sul palco saliranno i giovani selezionati tra oltre 17 plessi scolastici, dalle elementari alle scuole superiori, delle provincie di Rimini e Forli-Cesena, che hanno studiato musica e coro gratuitamente, grazie all’avvio quest’anno di due progetti regionali diretti da Bim Music Academy. Il secondo evento è per il 12 luglio, con Silvia Mezzanotte, storica voce dei Matia Bazar, e Carlo Marrale, cofondatore della famosa band, in occasione del tour per il 40esimo compleanno della canzone Vacanze Romane. La rassegna è sostenuta da Comune, Regione e fa parte del cartellone di InCosta Festival organizzato dall’associazione Quattro Quarti. L’ingresso alla rassegna è gratuito. Musica ogni mercoledì dalle 21, con letture poetiche sul tema della felicità. Tutte le serate verranno presentate dal direttore artistico della rassegna, Monia Angeli. Per maggiori informazioni: 328.4599812.