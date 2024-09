L’orchestra di Berlino alla Sagra Malatestiana

Dalla Germania per un omaggio alla grande musica tedesca. Dopo il debutto di domenica sulle note della Royal Concertgebouw orchestra di Amsterdam, domani al teatro Galli (inizio alle 21) la Sagra Musicale Malatestiana ospiterà l’orchestra sinfonica della radio di Berlino. Sul podio Vladimir Jurowski, dal 2017 il direttore principale e artistico della storica orchestra berlinese, per un concerto che sarà dedicato in gran parte ai capolavori di Brahms. Sul palco salirà anche il talentuoso violinista Augustin Hadelich, impegnato con il concerto per violino e orchestra di Mendelssohn. Ha una storia centenaria la prestigiosa Rundfunk sinfonieorchester di Berlino, nata nel 1923 agli esordi della radio tedesca. Dalla sua fondazione sono apparsi sul podio o hanno eseguito proprie opere grandi compositori del calibro di Paul Hindemith, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Sergej Prokofiev, Richard Strauss, Arnold Schoenberg, Igor Stravinsky, Kurt Weill, Alexander Zemlinsky. Jurowski, che ha assunto il ruolo di direttore principale e artistico dell’orchestra dal 2017, si è esibito in tutti i più importanti teatri del mondo, dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York, da Covent Garden a Londra all’Opéra Bastille di Parigi alla Komische Oper di Berlino per citarne alcuni. Domani con l’orchestra berlinese si esibirà anche Augustin Hadelich, che si già è imposto come uno dei migliori violinisti della sua generazione. Per informazioni e biglietti: telefono 0541.793811.