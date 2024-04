L’orchestra Rossini e il tributo al Moulin Rouge

Oggi (inizio alle 18.30) al teatro della Regina di Cattolica è in programma il secondo evento speciale con protagonista l’Orchestra Sinfonica G. Rossini. La nuova produzione, che segue il musical Fame, è un tributo all’iconico Moulin Rouge, il locale parigino tempio del can-can e simbolo della Belle Epoque. Un progetto che si basa sul lavoro svolto dal maestro Daniele Rossi, il direttore, che ha arrangiato appositamente per la Rossini tutta la parte musicale. Ad affiancarlo la regista Laura Mungherli, che si è dedicata alla rilettura della parte letteraria dell’opera e alla scenografia. In scena la cantante e attrice Eleonora Mazzotti che torna al musical, vestendo i panni di Satine. Lo spettacolo è un omaggio all’omonimo film-cult di Baz Luhrmann del 2001 con protagonisti Nicole Kidman ed Ewan McGregor.