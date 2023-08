L’Ordine degli avvocati insorge "Attacco inaccettabile e vile"

Non c’è solo il Frontemare e la sua proprietà o lo stesso Kladji Mjeshtri, albanese 28enne accusato dell’omicidio di Tucci, tra i destinatari delle minacce di morte arrivate via posta alla redazione del Carlino. Infatti, i mittenti non hanno risparmiato una stoccata al legale difensore dell’indagato: "E che nessun avvocato provi a difenderlo perché saranno guai anche per lui". Un’intimidazione che non ha mancato di sollevare la reazione da parte dell’Ordine degli avvocati di Rimini, il cui presidente Roberto Brancaleoni ha spiegato: "È ormai una triste consuetudine che, in occasione di ogni fatto di sangue, si scatenino puntualmente delle violentissime campagne d’odio, non soltanto nei confronti di coloro che sono accusati del reato, ma anche dei loro difensori. Ciò che differenzia uno stato barbaro da uno stato civile è proprio l’inderogabilità del Diritto di Difesa: chiunque sia accusato di qualsiasi reato, anche il più grave, per essere punito deve prima avere un processo giusto con un difensore che lo assista, perché il suo diritto di difesa sia garantito – scandisce l’avvocato –. Il difensore svolge una funzione voluta dalla nostra Costituzione come sacra, non può e non deve mai essere assimilato al suo assistito, così come non vi è alcuna differenza tra l’avvocato che assiste l’imputato e l’avvocato che assiste le persone offese. La frase ’che nessun avvocato provi a difenderlo perché saranno guai anche per lui’ è una frase vile ed inaccettabile – accusa il legale –. L’Ordine degli Avvocati di Rimini auspica che l’autore di queste minacce sia individuato e, ovviamente assistito da un difensore in un giusto processo, equamente punito. Manifesta tutta la possibile solidarietà al difensore minacciato (l’avvocato Massimiliano Orrù, ndr), così come manifesta assoluta vicinanza per il dolore dei famigliari della vittima del reato oggetto del giudizio".

f.z.