Loredana, l’arte di vivere controvento

Claudio Brachino *

L’ho vista l’ultima volta a Pasqua di un anno fa, davanti al Grand Hotel che parla ancora di cinema, il corpo felliniano già ormai divorato. Della donna bellissima, attiva e rumorosa, era rimasta solo una dolce e disarmata fragilità. Una donna alfa controcorrente nell’antropologia attaccata alla tradizione, divorziata per amore ma senza convivere con il nuovo uomo. Viveva sola e del suo lavoro, gestiva un albergo sul mare, sul pezzo fino all’ultimo, le mille gioie e le mille richieste della gente che era la sua dannazione e la sua linfa. Nella palazzina in cui è morta c’è stato il delitto, ancora irrisolto, di Pierina Paganelli, sempre pieno di cronisti con cui aveva legato. Gli faceva anche la pasta, gli spaghetti della Lory col sugo ricco, mai mangiati in nessun ristorante. Il cibo, la danza, la musica, l’altra figlia Debora, bellissima voce ma troppo pura per quel business, oggi anche lei imprenditrice alberghiera, di successo. Felliniana dicevo, perché il grande maestro aveva colto bene come nei personaggi che la Romagna sforna il vitalismo poggia su un’inquietudine, su un’eccentricità non risolta, forse il rovescio di un dolore. Romagna mia, le figlie l’hanno ballata, come lei voleva, un ultima volta davanti alla bara pronta per l’ultimo viaggio. Un contrasto, il pugno nello stomaco dell’amore che strapazza la morte, l’amore indicibile per una madre che se ne va.

(* giornalista e saggista)