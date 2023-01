Lorella, Fiamma e quel marito invisibile

Si spengono le luci dei telefoni, cala il buio nel gremito teatro Galli di Rimini, e si irradiano i volti familiari (fra loro) di Fiamma (Maria Amelia Monti) e dell’amica Lorella (Marina Massironi). È Fiamma a dare inizio alla chiamata, l’amica prontamente si collega. È una scena vista e rivista, l’abbiamo vissuta sulla nostra pelle e l’abbiamo osservata nei lineamenti più o meno noti degli altri.

Un episodio risaputo, a tratti triste, ma Edoardo Erba è un mago con il suo ‘Marito Invisibile’: lo trasforma in qualcosa di più profondo, che possa toccare dolcemente il cuore di tutti. Fiamma, una donna forte, due figli e il marito Orlando (ma dov’è?) apre la ‘call’ per risentire la sua amica intima, la quale, sappiamo, è da sempre sfortunata in amore. Dalla videochiamata pare però che il vento sia cambiato. Se è vero che "uno su mille ce la fa", come dice Gianni Morandi, Lorella sembra avercela fatta, sembra aver trovato l’amore. L’incredulità di Fiamma è altresì sostenuta dal fatto che il marito di Lorella, si scoprirà, sia invisibile agli occhi.

Se ciò può da principio far ridere, Erba decide di elevare quella semplice commedia a una storia quantomai cruda (ma altrettanto vera) della nostra realtà. Il pubblico è seduto e pone gli occhi avanti. Lorella e Fiamma fanno lo stesso per tutto lo spettacolo: va riconosciuta loro l’abilità di comunicarsi, senza mai incrociare i propri sguardi. Le due sono visibili dal pubblico in due modi: scrutando il palco oppure scegliendo di osservare i due grandi schermi digitali. Colui che non è visibile, resta lo sposo di Lorella.

Le musiche scelte da Erba ve lo faranno percepire alla perfezione. La platea ride e applaude, a Rimini ha riso e applaudito tanto, sia per l’inconfondibile mimica facciale della Massironi, sia per le battute esilaranti e perfide della Monti.

Il pubblico però ha anche pensato e riflettuto molto grazie a questo spettacolo su quell’apparenza e invisibilità che colma i nostri giorni col nulla cosmico. A questo sono dovuti gli interminabili applausi finali. L’ultimo plauso per un’esibizione che ha ricordato davvero come nel quotidiano prenda dimora la vita vera.

Aldo Di Tommaso

Liceo economico sociale Cesare Valgimigli Rimini, 4Bles

Coordinamento:

Centro Diego Fabbri di Forlì