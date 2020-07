Cattolica, 12 luglio 2020 - Non hanno risparmiato nemmeno lui, Lorenzo Ercoles, il bagnino di Cattolica diventato negli ultimi mesi una vera e propria stella del web grazie ai video virali che hanno fatto il giro del web. La scorsa notte i vandali hanno fatto visita al bagno 76 di Cattolica, devastando e tagliando una quindicina di brandine.

Ercoles non poteva che affidare il suo ‘sfogo’ ai social network, come già avvenuto in passato in occasione di eventi più ‘leggeri’, anche se in questo caso i toni usati dal bagnino sono ben lontani da quelli ruspanti e ironici delle precedenti clip. "Non è neanche la prima volta, è la seconda volta che vengono giù e mi tagliano tutte le brandine – spiega davanti alla telecamera –. C’è anche il guardiano notturno ma le tagliano lo stesso. Quindi quello che ormai penso io è che sto dando fastidio a qualcuno. Ieri mi hanno mandato i controlli, oggi le brandine tagliate, l’altra volta me ne hanno tagliate trenta. Io questi video non li posso fare più, mi dispiace, do fastidio a qualcuno. E’ stato un divertimento, sono stato bene, ma qua do fastidio. L’invidia è una cosa brutta e la gente è cattiva", dice masticando amaro. "Questa volta – aggiunge il bagnino – hanno rotto 15 brandine: era già successo il 28 giugno scorso e in quel caso ne avevano devastante ben 30. Sempre il 28 giugno ai nostri vicini ne erano state rotte un centinaio".



Ercoles ha raccolto immediatamente la solidarietà del popolo del web: a centinaia le persone che hanno scritto sul suo profilo per manifestare vicinanza e condannare l’episodio. Non si fermano, dunque, le incursioni dei vandali sulla spiaggia di Cattolica. Tra il 5 e il 6 giugno scorsi a finire nel mirino erano stati due stabilimenti balneari, il Margherita e l’Alta Marea: sdraio e ombrelloni erano stati buttati per aria da tre giovani ripresi anche dalle telecamere di sorveglianza. Lo stesso presidente dell’associazione bagnini di Cattolica, Roberto Baldassarri, ha confermato che gli episodi avvenuti dalla ripresa della stagione balneare sono stati già diversi, nonostante la presenza di vigilantes sull’arenile e dell’illuminazione. Deterrenti che a quanto non sono bastati a scoraggiare i soliti ignoti, che anche in questo caso sono tornati alla carica. L’associazione di categoria ha chiesto all’amministrazione comunale un confronto per capire come arginare la situazione: a Palazzo Mancini è stato chiesto di intensificare i controlli soprattutto per quanto riguarda l’accesso alla spiaggia e la vendita di alcolici.



