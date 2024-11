Lorenzo, figlio d’arte: "Sogno la Coppa America e anche le Olimpiadi"

La pattuglia acrobatica degli azzurri della vela si allarga. Al gruppo di timonieri di barche volanti che a livello assoluto e giovanile, dalle Olimpiadi di Parigi e agli eventi di contorno dell’America’s Cup hanno ottenuto risultati importanti - Tita, Gradoni, Ugolini, Giubilei, Pianosi, Renna - si aggiunge un altro talento. E’ Lorenzo Sirena, 16enne figlio d’arte di Max, skipper di Luna Rossa, che ai Mondiali giovanili del Garda lo scorso luglio ha conquistato il titolo di Campione del mondo under 17 nei Nacra 15, i catamarani sui foil, classe propedeutica a quella olimpica dei Nacra 17 (dove Tita - Banti hanno conquistato l’oro alle ultime due Olimpiadi). Con la prodiera Alice Dessy, Lorenzo ha conquistato il titolo, e l’Italia si aggiudicata anche il prestigioso Nations Trophy, grazie ai 6 ori vinti su 10 a disposizione nelle varie categorie, davanti a Francia e Gran Bretagna. Insomma, buon sangue non mente.

Sei nato a?

"Valencia, il 23 luglio 2008. In quegli anni papà era impegnato lì con la Coppa America. Poi ci siamo trasferiti a Rimini, zona San Giovanni - Tavullia, dove ho vissuto tra 2010 e 2016".

A che età hai iniziato a andare a vela?

"Con gli Optimist, a 6 anni, proprio il giorno che li ho compiuti. Prima di quell’età la Federazione non consente di fare scuola vela".

Le regate quando?

"Ho iniziato a regatare a livello competitivo sui 10-11 anni".

Dove?

"Per lavoro papà si sposta tanto. Siamo andati in Nuova Zelanda, lui ha fatto la Coppa America coi neozelandesi. Ho iniziato sistematicamente a fare regate a Cagliari".

Sei passato direttamente dagli Optimist ai Nacra 15?

"No, in mezzo ho fatto esperienza con il Waszp, una barca singola con i foil (altra barca volante, ndr). Sui Nacra 15 ci sono arrivato nell’estate 2023. Ha derive che lo fanno alzare, ma solo occasionalmente, serve vento sopra i 17-18 nodi e un equipaggio pesante per gestirlo".

Hai mai fatto uscite in mare con Luna Rossa?

"No, solo a terra, quand’era al molo".

Essere figlio d’arte quanto aiuta?

"Ho un grande aiuto perché papà ha tantissima esperienza".

Andate in barca assieme?

"Sì, ovviamente".

Che programmi hai attualmente?

"Oltre alla scuola - studio scienze umane al liceo scientifico con materie pedagogiche - riprendiamo a Cagliari, dove abitiamo, col blocco di allenamenti invernali, sempre sul Nacra 15".

Passerai al Nacra 17?

"Fosse per me ihnizierei subito, ma bisogna fare un percorso".

Durante l’America’s Cup di Barcellona eri soprattutto impegnato sul Garda, ma avrai chiesto consigli ai campioni del team azzurro...

"Sì, ho chiesto a Ruggero Tita, sempre disponibile, col quale sono uscito sul Nacra 17. A Maria Giubilei, ho avuto dritte da Ugolini. Poi è bello perché ovviamente mi capita di vedere e parlare grandissimi velisti come James Spithill, Checco Bruni e altri".

Oggi parte la Vendée Globe, giro del mondo in solitario senza scalo: vorresti farla un giorno?

"Un’esperienza che mi attrae molto, mi piacerebbe farla magari dopo una carriera di regate ’normali’".

Il tuo sogno?

"Fare la Coppa America, e anche le Olimpiadi col Nacra 17".