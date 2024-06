L’orgoglio dei compagni: "Il Pd ha saputo resistere. Nelle sfide per i sindaci abbiamo vinto ancora noi"

Il Pd regge l’urto di Fratelli d’Italia che arriva a (quasi) il 33% nei seggi della provincia alle europee, stacca il Movimento 5 stelle, le altre forze di centrosinistra e i partiti di centro. "È stata una notte di grande entusiasmo e fiducia quella del Pd", dicono dal quartiere generale del partito provinciale. Nel Riminese c’è un motivo in più per festeggiare. "Storicamente – osserva Giulia Corazzi, uno dei sette ’saggi’ al timone del coordinamento provinciale – il Pd nel Riminese accusava uno scarto in percentuale rispetto a quanto il partito riusciva a ottenere nelle altre provincie in regione. In questa occasione, invece, questo scarto non c’è stato e questo certifica ancor più il risultato ottenuto alle europee". In termini percentuali si è passati dal 25,57% del 2019 al 31,33%, limitando a circa un punto e mezzo il distacco da FdI. In termini assoluti, nonostante un’affluenza in forte diminuzione, il partito è cresciuto di 3mila voti rispetto a cinque anni fa. "Il distacco da Fratelli d’Italia è stato di appena 2mila voti, un risultato che dimostra un’importante crescita e un grande recupero rispetto alle Europee del 2019, quando il Pd si era fermato al 25% con un distacco dalla Lega, che al tempo ero il primo partito, di oltre 10mila voti".

Il problema nasce quando ci si guarda alle spalle. I cinquestelle sono sempre più staccati. "Non ce lo aspettavamo – continua la Corazzi – Va sottolineato anche il buon risultato ottenuto di Alleanza Verdi e Sinistra. Invece non ci aspettavamo un risultato di questo tipo da parte di Azione e Italia viva. Stiamo parlando di un elettorato moderato e civico che sceglie i progetti di centrosinistra quando si tratta delle elezioni comunali. Realtà politiche ormai affermate sul territorio. Evidentemente in queste europee l’elettorato ha scelto diversamente".

Intanto il Pd porta a casa, alle europee, la vittoria su FdI in sette comuni: la più importante a Rimini, la più ampia a Santarcangelo. "A Cattolica, Poggio Torriana, Rimini, San Giovanni in Marignano, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo e Talamello il Pd è il primo partito. Tra noi e Fratelli d’Italia ci sono poco più di 2mila voti. Ridotte così le distanze dalla Lega nel 2019", ricorda la presidente dell’Assemblea regionale Emma Petitti. "Ma vorrei ricordare anche Pennabilli – dice Corazzi – Nel paese del sindaco Mauro Giannini lo scarto tra FdI e Pd è stato di soli 11 voti". Gli oltre 44mila voti conquiestati dal Pd in provincia contribuiscono a dare la spinta necessaria a Stefano Bonaccini per il viaggio che lo porterà nell’Europarlamento. Il presidente della Regione ha ottenuto in provincia 16.217 preferenze battendo anche Giorgia Meloni che si è fermata a 16.130.

Emma Petitti parla di "una vittoria del nuovo Pd di Elly Schlein, grazie a uno spirito unitario". Il risultato delle urne assume proporzioni maggiori quando poi si guardano i risultati delle amministrative nei 16 comuni al voto del Riminese. "Il bilancio è senza dubbio positivo – dice Riziero Santi, sindaco di Gemmano e uno dei ’saggi’ del pd provinciale – Gli elettori hanno confermato il buon governo di centrosinistra da Santarcangelo a Misano passando per le vallate. Le percentuali di Fdi alle europee non si sono tradotte in un traino alle comunali, sintomo del fatto che loro non sono radicati sul territorio e non hanno una classe dirigente formata". Il centrosinistra perde Saludecio, ma conquista Mondaino.

Andrea Oliva