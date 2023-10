Loris Bianchi si affida all’avvocato: "Non è indagato, vuole la verità"

Loris Bianchi vuol vederci chiaro su un "probabile", ritiene, collegamento tra l’incidente occorso al marito di sua sorella Manuela, Giuliano Saponi, e l’omicidio di Pierina Paganelli, suocera sempre di Manuela. Per questo, nella notte tra mercoledì e ieri è arrivata da parte dell’uomo la nomina formale in qualità di avvocato di fiducia di Nunzia Barzan del foro di Cosenza, oltre a Ezio Denti in qualità di investigatore e di Davide Barzan, sempre dello studio legale Barzan, in qualità di consulente difensivo. Un pool di professionisti a cui Loris si è rivolto "non perché indagato – fanno sapere i difensori freschi di nomina –, ma poiché intende vederci chiaro su quello che considera un plausibile collegamento tra quanto accaduto a Giuliano Saponi e a Pierina Paganelli", l’anziana uccisa con 17 coltellate nei sotterranei di via del Ciclamino.

L’intenzione di Loris Bianchi (in foto) nell’affidarsi allo studio legale Barzan è dunque quella di "raccogliere elementi utili a trovare il responsabile dell’omicidio al più presto". Un omicidio di cui Loris si ribadisce "estraneo" e per il quale gli inquirenti comunque non hanno ancora iscritto nessuno nel registro degli indagati, continuando serratamente nelle indagini che comunque nei giorni scorsi hanno contato anche sullo stesso Loris per l’acquisizione di elementi utili. A Loris, così come alla sorella Manuela Bianchi e al presunto amante della donna, Louis Dassilva, nei giorni scorsi gli inquirenti hanno fatto prelievi di Dna, sui quali però non sono ancora arrivati gli esiti di eventuali riscontri o meno rispetto alle tracce repertate dalla polizia scientifica sulla scena del crimine.

f.z.