Loris: "Significa che lo conosceva"

Di quel "ciao" pronunciato da una voce maschile di cui sarebbero in possesso gli inquirenti Loris Bianchi ne è venuto a conoscenza in diretta tv, mentre intervistato dagli inviati di ’Pomeriggio 5’ il fratello di Manuela Bianchi ha rapidamente commentato: "È una traccia importante. Significa che magari c’è stato un dialogo e che Pierina conosceva il suo killer". Lo dice serafico, con la calma olimpica che ha sempre dimostrato Loris, che definisce poi questo atteggiamento come una "protezione per mia sorella". Sempre Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, ieri ha anche rispedito al mittente i sospetti legati al profilo Facebook cancellato: "Odiavo vedere continiamente le mie foto messe sui giornali, così l’ho chiuso. Non so se ci sia un collegamento tra l’incidente di mio marito e la morte di Pierina, ma mi auguro che trovino il colpevole dell’omicidio al più presto. Un ricordo di Pierina? Lo porto nel mio cuore".