Loris, spazzacamino per passione: tante richieste, molte soddisfazioni

Rimini, 26 ottobre 2025 – Una passione nata in famiglia, fra le mura di casa, dove il calore del camino che aveva ai piedi del letto è riuscito ad arrivare soprattutto al cuore di Loris Berardi, che si è lasciato cullare a tal punto da farne prima un hobby e poi la sua professione, da circa quindici anni.

Nasce così il suo servizio di spazzacamino, che oggi parte da Rimini, Riccione e attraversa le colline della Valmarecchia. "Ho iniziato con la pulizia degli impianti di biomassa di familiari e amici – racconta Berardi – Dopodiché ho seguito corsi di formazione con fumisti di tutt’Italia, approfondendo così la mia conoscenza nei confronti di questo mondo e facendolo diventare il mio lavoro". A differenza di ciò che si potrebbe pensare, la richiesta è elevata, "specialmente nel periodo da maggio a dicembre, la cosiddetta ‘stagione grossa’, quando i clienti prendono già la prenotazione anche per l’anno dopo".

Ma essere uno spazzacamino non è facile. Innanzitutto, spiega Berardi, "in Italia questo mestiere è molto sottovalutato, il che ti fa sentire l’ultima ruota del carro. In tanti trattano l’attività come se fosse un gioco. Ci sono Paesi, come la Svizzera, la Germania e l’Austria, in cui invece è una figura fondamentale, la prima che si chiama quando si decide di costruire una casa". Tanti anche i cambiamenti rispetto al passato: se una volta si limitava alla pulizia degli impianti fumari senza preoccuparsi della sicurezza dell’intervento, oggi lo spazzacamino incontra sul suo percorso numerose leggi e normative, a cui deve accuratamente attenersi, come il non disperdere polveri durante l’operazione, perché "l’attenzione all’ambiente è fondamentale in questo mestiere. La pulizia serve per prevenire gli incendi, ma anche per limitare l’inquinamento delle polveri sottili".

Un lavoro che conosce bene la stanchezza che sopraggiunge a fine giornata. Questo non ha però impedito a Loris di coltivare la sua passione. Oggi "a scaldarmi sono soprattutto i rapporti umani che ho costruito grazie a quello che faccio. I clienti non sono semplicemente clienti, ma persone che impari a conoscere e che ti accolgono sempre volentieri in casa. È un mestiere che, per quanto duro, ripaga con la gratificazione e la fierezza che provi quando ricevi tante chiamate e quando vedi le persone contente". È una fiamma ben accesa quella che anima Loris Berardi, di un color rosso vivo: la passione, che porta con sé quando entra nelle case della città.