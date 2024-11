Loris Stecca torna sul ring a 64 anni. Combatterà contro l’ex della Falchi

Sarà come assistere al – discutibile – match tra Mike Tyson e Jake Paul. "Ma loro sono saliti sul ring per soldi. Io invece voglio sfidare Loris Stecca per amore di questo sport". Denny Montesi, ex compagno di Anna Falchi (i due hanno una figlia), organizzatore di eventi e imprenditore, lancia la sfida. E l’ex campione del mondo non si è tira indietro. "Io sul ring ci salgo eccome. Lui dovrà stare attento perché sono in formissima… Denny, rischi di farti male", la pronta risposta di Stecca. Che, a 64 suonati, si prepara a tornare sul ring per l’ennesima volta.

Tutto è partito ieri da Montesi, che ha ‘provocato’ l’ex campione su Facebook. "Ho un messaggio chiaro e diretto: voglio sfidare Loris Stecca a un incontro di pugilato. Non è una provocazione, ma una richiesta seria". E ancora: "Loris, so bene chi sei e rispetto ciò che hai fatto sul ring, ma ora voglio misurarmi con te. Sono pronto a mettermi in gioco, a dimostrare il mio valore e la mia determinazione. Questo non sarà solo un match di pugilato. È una questione di passione, sfida e rispetto per questo sport. Se hai il coraggio e la voglia di accettare, facciamolo diventare realtà. Dimostriamo insieme cosa significa essere pugili".

A Stecca, che l’anno scorso fece parlare di sé per l’esibizione contro Rocco Siffredi, non è parso vero… "Ho saputo che Denny Montesi mi vuole sfidare a un incontro – dice lui, quando lo chiamiamo per chiedergli di questa storia – e io 6 round non li nego a nessuno. Sono in formissima. Dovrà attendere un po’, perché mi sono appena operato al polso, a un tendine. Ma fisicamente sto bene, mi alleno costantemente e non ho paura di nessuno". Montesi è un grande appassionato di pugilato, ma hai mai fatto incontri. Interpellato al telefono spiega: "Quello tra Paul e Tyson non è stato un vero incontro. Paul poteva ammazzare Tyson, se voleva. È stato solo un evento mediatico e per far soldi". Per la cronaca, l’attore e pugile americano di 27 anni ha battuto il 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi. Montesi, che di anni ne ha 48, non teme Stecca. "Sono più grosso e giovane di lui, e molto allenato. Lo sorprenderò…".

Naturalmente non sarà un match ufficiale, ma un’esibizione. "Se Stecca accetta la sfida, l’incontro servirà a raccogliere soldi in beneficenza. Lo voglio affrontare a Rimini, per la città sarà un evento". Stecca non vede l’ora. "Gli farò vedere chi è Stecca. Io sono stato il più giovane campione del mondo supergallo. Oggi come 40 anni fa (quando Stecca si laureò campione, ndr) non temo nessuno".

Manuel Spadazzi