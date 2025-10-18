La sua vita è da sempre una lotta. Dentro e fuori dal ring. Una vita da film, quella di Loris Stecca, e ora raccontata nel documentario A luci spente, che sarà proiettato a Rimini in anteprima il 23 ottobre (alle 21) al Fulgor. L’opera, diretta da Mattia Epifani e prodotto dalla casa cinematografica bolognese Rodaggio, è stata in concorso al Biografilm 2025, aggiudicandosi la menzione speciale della giuria. Il film è stato girato interamente a Rimini, dove Stecca ha dato i suoi primi pugni ed è diventato uno dei più grandi pugili della storia italiana. Loris è stato il più giovane italiano a conquistare il titolo mondiale nella categoria Supergallo, nel 1984: non aveva ancora compiuto 24 anni. È stato il momento più importante della sua carriera, interrotta bruscamente nel 1989 a causa di un incidente stradale. Ma il film racconta anche le cadute e i ko subiti da Stecca, non soltanto sul ring. Come la folle aggressione a Roberta Cester, la socia con cui gestiva una palestra. Loris ha pagato il suo conto con la giustizia, scontando 8 anni di condanna per tentato omicidio. Da anni lavora come netturbino per una cooperativa sociale. Si è rialzato ancora, come già gli era capitato tante volte nella vita, e oggi, a 65 anni, ha in progetto di aprire una palestra per corsi di autodifesa insieme alla figlia. Il 23 ottobre Loris sarà al Fulgor alla presentazione del film insieme al regista.
Loris Stecca, una vita da film