Loris Stecca, una vita da film

La sua vita è da sempre una lotta. Dentro e fuori dal ring. Una vita da film, quella di Loris Stecca, e ora raccontata nel documentario A luci spente, che sarà proiettato a Rimini in anteprima il 23 ottobre (alle 21) al Fulgor. L’opera, diretta da Mattia Epifani e prodotto dalla casa cinematografica bolognese Rodaggio, è stata in concorso al Biografilm 2025, aggiudicandosi la menzione speciale della giuria. Il film è stato girato interamente a Rimini, dove Stecca ha dato i suoi primi pugni ed è diventato uno dei più grandi pugili della storia italiana. Loris è stato il più giovane italiano a conquistare il titolo mondiale nella categoria Supergallo, nel 1984: non aveva ancora compiuto 24 anni. È stato il momento più importante della sua carriera, interrotta bruscamente nel 1989 a causa di un incidente stradale. Ma il film racconta anche le cadute e i ko subiti da Stecca, non soltanto sul ring. Come la folle aggressione a Roberta Cester, la socia con cui gestiva una palestra. Loris ha pagato il suo conto con la giustizia, scontando 8 anni di condanna per tentato omicidio. Da anni lavora come netturbino per una cooperativa sociale. Si è rialzato ancora, come già gli era capitato tante volte nella vita, e oggi, a 65 anni, ha in progetto di aprire una palestra per corsi di autodifesa insieme alla figlia. Il 23 ottobre Loris sarà al Fulgor alla presentazione del film insieme al regista.