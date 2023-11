L’orrore della guerra negli scatti di Capa

Scatti d’autore in mostra a Villa Mussolini, sul lungomare di Riccione, dove dal 26 novembre al primo aprile si potrà visitare la retrospettiva dedicata a Robert Capa, sinonimo di Endre Ernò Friedmann, il più grande fotoreporter del Ventesimo secolo, nonché fondatore nel 1947 dell’agenzia Magnum Photos, con Henri Cartier-Bresson, George Rodger, David Seymour e William Vandiver. La mostra, che di fatto aprirà con un vernissage sabato alle 18, segue quelle di altrettanto prestigio dedicate a Elliott Erwitt, Steve McCurry, Robert Doisneau e agli scatti su Frida Kalo. In esposizione oltre cento immagini in bianco e nero che documentano i maggiori conflitti del Novecento dei quali Robert Capa (Budapest il 22 ottobre 1913 - Thai Binh, Indocina, 25 maggio 1954), è stato testimone oculare dal 1936 al 1954. Si tratta di scatti che, abbattuta la barriera tra fotografo e soggetto, raccontano sofferenza, miseria, caos e crudeltà delle guerre. Alcuni, come quello della morte del miliziano nella guerra civile spagnola nel 1937 e le foto dello sbarco delle truppe americane in Normandia, nel giugno del 1944, sono diventate autentiche icone.

Come ha scritto il suo amico John Steinbeck "Capa sapeva di non poter fotografare la guerra, perché è soprattutto un’emozione. Ma è riuscito a fotografare quell’emozione, conoscendola da vicino, mostrando l’orrore di un intero popolo attraverso un bambino". Articolata in tredici sezioni, la mostra cura di Andréa Holtzerr documenta in bianco e nero le cruente guerre di Copenhagen nel 1932, Francia (1936-1939), Spagna, (1936-1939), Cina nel 1938 sulla resistenza contro l’invasione giapponese, Gran Bretagna e Nord Africa, 1941 - 1943. Si passa quindi all’Italia del 1943, alla Liberazione di Parigi con Francia 1944, Germania 1945, Europa orientale 1947, Israele 1948-1950, e Indocina 1954. Una sezione è dedicata ai ritratti di amici e artisti come Gary Cooper, Ernest Hemingway, Ingrid Bergman, Pablo Picasso, Henri Matisse, Truman Capote, nonché John Huston, William Faulkner e John Steinbeck. Da non perdere la singolare sezione su "Gerda Taro e Robert Capa", in mostra un cammeo di tre immagini: un ritratto di Robert scattato da Ruth Orkin, un ritratto di Gerda, all’anagrafe Pohorylle, sua compagna morta sotto i cingoli di un carro armato a soli 27 anni, realizzato da Robert e un loro doppio ritratto di Fred Stein. La retrospettiva, promossa dal Comune di Riccione, è organizzata da Civita Mostre e Musei e Maggioli Cultura in collaborazione con Magnum Photos e Rjma Progetti Culturaliprevista. Resterà aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20. Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2024 dalle 10 alle 20. Rodotto per scuole e giovani fino a 24 anni, gratis under 6, info su www.civita.art).

Nives Concolino