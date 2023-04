L’orto botanico sulla sabbia affidato a Fondazione Cetacea

Abbandonato ormai da anni, l’orto botanico delle sabbie, che si trova tra l’ex colonia Bertazzoni e il piazzale Marinai d’Italia a ridosso della spiaggia, verrà riqualificato. Il Comune di Riccione ha affidato la cura e la manutenzione a Fondazione Cetacea a titolo gratuito per tre anni rinnovabili per un altro triennio. Inaugurato nel 1995 da Comune e Wwf, che in base a una convenzione l’aveva curato fino al 2016, l’orto presenta una ricca vegetazione, tipica delle dune dei litorali. Come si legge nella delibera "conserva il vecchio assetto naturale delle dune costiere e per questo ha valore dal punto di vista della storia naturale del paesaggio e un’enorme potenzialità didattico-educativa". In merito l’assessore Christian Andruccioli commenta: "Vogliamo preservare e valorizzare una rara porzione di litorale sabbioso allo stato naturale. Abbiamo colto la disponibilità di Cetacea che occupa l’area attigua per le proprie attività scientifiche e divulgative". Il Comune sosterrà le spese di manutenzione straordinaria delle recinzioni e dei percorsi che verranno segnalate dalla Cetacea e quelle relative alla riqualificazione della cartellonistica. Fondazione Cetacea dovrà impegnarsi nelle attività di cura dal punto di vista botanico delle piante e degli alberi, oltre alla pulizia e manutenzione ordinaria dell’area. Inoltre dovrà promuovere attività di classificazione e indicazione delle specie floristiche attraverso cartellini indicatori delle essenze, allestimento e gestione di percorsi didattici.

Contesta la modalità di procedere, Beatriz Colombo, onorevole e consigliera comunale di Fratelli d’Italia, che con un ordine del giorno aveva chiesto di affidare la cura di questa oasi alla Geat, società partecipata del Comune. In risposta lamenta: "Mi è stato comunicato che avevano deciso di affidarlo a Cetacea, cosa fatta senza bando". ni.co.