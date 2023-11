"L’ospedale Cervesi sarà rafforzato"

L’amministrazione comunale risponde agli attacchi politici dei 5 Stelle sul presunto de-potenziamento dell’ospedale Cervesi e fa chiarezza sul futuro del nosocomio. L’assessore alla Sanità Nicola Romeo spiega: "Dispiace dover registrare un tale intervento ‘disinformativo’ dei 5 Stelle – dice Romeo – Ribadisco che non è in atto alcun de-potenziamento dell’ospedale, ma un significativo potenziamento sul versante dei servizi sanitari, come dimostra l’investimento complessivo di 3.130.000 euro previsto su questa struttura. In particolare il trasferimento di alcuni ambulatori specialistici ospedalieri nella struttura ‘Galli’ di via Mentana 15 è una situazione solamente temporanea determinata proprio da lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico. Inoltre al primo piano del ‘Cervesi’ l’Ausl aggiungerà 16 posti di OsCo (Ospedale di comunità), con 7 camere doppie e 2 singole, realizzando così una casa della comunità aggiuntiva rispetto al progetto iniziale, struttura che rappresenta un punto di riferimento certo per l’accesso dei cittadini alle cure sanitarie territoriali". Ed ancora: "Per la realizzazione dell’OsCo l’Ausl Romagna ha vinto un bando Pnrr che per la concessione dei finanziamenti prevede tempi precisi di avvio dei lavori e di realizzazione dell’opera – conclude l’assessore – rendendo necessario il trasloco temporaneo degli ambulatori durante la presenza del cantiere. Dunque ripeto, ancora una volta, come non ci sia nessun de-potenziamento della struttura quanto piuttosto un significativo potenziamento sul versante dei servizi sanitari". lu. pi.