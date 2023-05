"L’ospedale privato di anestesista nei weekend Un fatto gravissimo: l’Ausl ci deve spiegazioni"

L’anestesista assente dall’ospedale ’Sacra Famiglia’ di Novafeltria per diversi giorni a settimana. Il comitato cittadino a difesa dell’ospedale torna ad attaccare l’Ausl per la decisione presa dall’azienda sanitaria a fine aprile. "Hanno tolto da turni di servizio l’anestesista ogni sabato e domenica e nei giorni festivi per tutti i turni diurni – dicono dal comitato – Vogliono sperimentare la riorganizzazione sulla nostra pelle? Perché dicono che questa decisione è sperimentale, ma è assurdo pensare di non avere questa figura così specializzata e indispensabile. Vogliono che si arrivi la tragedia per capire se sia utile o meno? Il sabato mattina è attiva la radiologia, un sabato al mese si eseguono esami endoscopici e da sempre possediamo un reparto di medicina". Il comitato insiste: "La cura nei reparti, la rianimazione d’emergenza per i codici rossi, in punto di primo intervento, la stabilizzazione dei pazienti può avvenire solamente grazie alla specialità anestesiologica. Non possiamo privarcene in un ospedale, quello di Novafeltria, così lontano dalla costa". Invece "dai vertici Ausl si consiglia ai medici in reparto la pronta chiamata al 118, come se quest’ultimo fosse facilmente disponibile o addirittura potesse sostituire le capacità professionali di un anestesista". Il comitato è infuriato e chiama in causa vertici regionali e sanitari. "Chiediamo subito chiarimenti al presidente Bonaccini e all’assessore alla sanità Donini, vogliamo avere risposta anche dal direttore generale dell’Ausl Carradori e dalla direttrice sanitaria Raggi. E facciamo un appello al sindaco Zanchini, responsabile della salute dei cittadini". Per questo "chiediamo un incontro chiarificatore, almeno con Francesca Raggi (nella foto), per discutere dei costanti problemi dell’ospedale di Novafeltria mai risolti".

Rita Celli