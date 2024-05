L’ospedale ’studiato’ da manager stranieri

In ’tour’ alla scoperta della sanità pubblica in Romagna. Prosegue l’esperienza di tre professioniste del management infermieristico arriva dell’estero per il progetto dii scambio europeo Hope, che è coordinato in Italia da Agenas. Helina Randma (Estonia), Maria Domìnguez (Spagna) e Villert Cyriel (Francia) da da metà maggio sono ospiti in Romagna per studiare servizi e strutture dell’Ausl. Tra le tappe anche quella fatta in questi giorni a Santarcangelo, dove hanno visitato la casa della comunità, il nuovo Cau e il reparto Os.co. Una visita servita a conoscere sul campo sia il funzionamento del servizio sanitario nazionale, sia l’organizzazione sanitaria locale e i suoi servizi sul territorio.