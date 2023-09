L’osservatorio di Saludecio festeggia 45 anni di attività

L’Osservatorio astronomico "Copernico" di Saludecio festeggia i suoi 45 anni. Un luogo simbolo della ricerca e dello sguardo verso il cielo, verso le stelle, ora si rilancia, celebra un passato significativo lanciando uno sguardo al futuro. "Dopo quarantacinque anni vissuti tutti d’un fiato, senza interruzione, sempre aperti per guardare le stelle, questo luogo, per noi magico, è ormai divenuto un punto di riferimento, un polo culturale per la divulgazione astronomica – spiega Gian Franco Lollino, tra i fondatori – che non ha precedenti in tutta la provincia di Rimini e oltre. Distante dai centri abitati e dalle aree cittadine, lontano dalle tante illuminazioni artificiali, che inquinano e deturpano il cielo stellato".

In tutti questi anni sono stati migliaia i visitatori, anche alunni di tutte le età, con una media di circa 2.000 all’anno (3.000 nell’anno straordinario del 2018 quando ci fu l’opposizione di Marte e la grande eclissi di Luna) hanno animato l’osservatorio in via Pulzona riscoprendo sempre con grande stupore le stelle e tutte le meraviglie della volta celeste. "Dal 1978, anno dell’inaugurazione – spiegano i fondatori – l’osservatorio del Gruppo Astrofili Koppernick è stato un pò la culla per molti appassionati e curiosi, in particolare per le scuole di ogni ordine e grado come un valido ausilio didattico. E’ un’oasi nella quale chi entra in qualche modo viene irrimediabilmente toccato dalla profondità dell’Universo, dal mistero, bellezza e immensità che si svela di fronte a noi, quando si accosta l’occhio al telescopio".