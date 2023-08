L’ossessione antigay torna a galla

(...) Ancora Giannini, commentando la foto dei due carabinieri che si sono sposati in alta uniforme. A stupirmi non sono tanto i post su Facebook del sindaco, quanto i numerosi like e i commenti per lo più favorevoli al pensiero antigay. Segno che c’è più di qualcuno che la pensa come Giannini e il generale Vannacci. Non ho il chiodo fisso dei gay, caso mai sono loro che ce l’hanno. Entrambi invocano la libertà di pensiero. Bene, dal momento che ognuno può dire quel che vuole, allora dico che sono "fuori di testa". Ma allo stesso tempo, ritengo il generale e il sindaco persone niente affatto sprovvedute. Entrambi scommettono di intercettare in questo modo una parte di elettorato benpensante e moderato. Una scommessa che sia Vannacci e sia Giannini (che non sono uomini qualunque) devono aver astutamente calcolato. La tolleranza è una meta che si conquista poco alla volta: gli omosessuali hanno fatto passi da gigante, ma il Medio Evo spunta ovunque, anche qui a Rimini, pochi giorni dopo il Summer Pride. Però capisco anche che per certa destra sia complicato liberarsi dei retaggi del passato, nonostante abbia cominciato ad imboccare la via della resa dei conti con la propria storia. Ma è ancora troppo presto, però, per cancellare del tutto fissazioni maniacali difficili da sradicare.

Carlo Cavriani