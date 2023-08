L’ossessione antigay torna a galla

Carlo Cavriani

Ci risiamo. "Non sarei contento di avere un figlio omosessuale", così nel marzo scorso il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, ex soldato dell’Esercito, autodefinitosi "nato con la camicia nera" e con la promessa di morire indossando lo stesso indumento. "Ministro Crosetto, giù le mani dal generale Vannacci", così ieri Giannini, dopo le parole del generale dell’Esercito che considera gli omosessuali "non normali". "Ministro Crosetto, è così che si umilia la divisa e il nome delle Forze Armate, è così che si lede l’onore degli uomini in armi! Libertà di pensiero! Generale Roberto Vannacci, non sei solo!".