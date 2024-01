L’ostello della gioventù chiude i battenti

Addio al glorioso ostello della gioventù di Pennabilli. Ad annunciare l’imminente cessione dell’immobile comunale, dotato di circa 30 camere e 70 posti letto, è il sindaco Mauro Giannini, che ha confermato l’intenzione di pubblicare una manifestazione d’interesse con la finalità di aprire le negoziazioni nel più breve tempo possibile. "Il Comune non riesce a gestirlo per via delle troppe procedure – ha detto Giannini – abbiamo chiesto una stima dell’immobile ed entro fine mese partiremo con la valutazione di interesse". Della vendita dell’immobile si parlava da tempo, nonostante il forte valore simbolico dell’ostello per il paese. L’ostello era legato a un progetto lungimirante, partorito dall’Università di Urbino, dal Parco del Sasso Simone e Simoncello e da Roberto Valducci (il fondatore di Valpharma) che insieme avrebbero voluto utilizzarlo come centro multi-universitario per il pernottamento degli studenti, organizzando al contempo lezioni di filosofia e corsi di tecniche farmacologiche. Il progetto non decollò, ma fu sottoscritto anche da Tonino Guerra in persona.

L’ostello venne poi tuttavia costruito grazie all’ex sindaco di Pennabilli, Francesco Donati, il quale riuscì ad ottenere i finanziamenti per acquistare l’immobile dal Consorzio agricolo. Donati, intorno agli anni 2000, era a fine mandato e non vide la fine dell’opera. Ad inaugurare l’immobile nuovo, costato infine circa un milione e 100mila euro, fu poi il sindaco Paolucci. Dal canto suo Donati punta il dito contro Giannini: "Non fa bene il sindaco a volerlo vendere, la comunità deve evolvere e il territorio espandersi a 360 gradi. Se si vende il bene, dove si organizzeranno gli eventi?". Dello stesso avviso la lista all’opposizione, Orizzonte Comune, che in una nota esprime: "Disaccordo per la vendita". E sottolinea l’ulteriore spesa, di circa 200mila euro, affrontata dall’amministrazione per effettuare i lavori di efficientamento energetico (nella foto l’ostello prima di tale intervento). Lavori che hanno reso la struttura più facile da gestire dal punto di vista economico, anche a fronte delle relative difficoltà che spinsero le due precedenti gestioni a lasciare. I costi di gestione sarebbero stati troppo alti e l’amministrazione avrebbe voluto dai gestori una quota del mutuo che il Comune aveva richiesto per sostenere i costi dell’immobile. Su tutto si aggiunge il problema della scarsa ricettività turistica per l’attraente territorio di Pennabilli.

Andrea G. Cammarata