L’Osteria dell’Accademia tra ristoranti più prestigiosi

In anteprima sul lancio della 70esima edizione della Guida Michelin Italia, che si terrà a Modena il prossimo 5 novembre, Michelin svela i nomi dei nuovi ristoranti Bib Gourmand. Nella Guida Michelin Italia 2025 sono 16 i nuovi Bib Gourmand per un totale di 250 ristoranti, tra questi figura l’Osteria dell’Accademia di Montegridolfo, unica in tutta la Romagna.

"Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – spiega Rosanna Pisconti, che gestisce l’attività da marzo 2024 – e questo ci spinge a lavorare sempre di più per il bene di Montegridolfo e del suo territorio. Crediamo nel nostro lavoro e questa notizia ci dà tanto entusiasmo e soddisfazione".

Molto orgoglioso anche il sindaco Alessandro Renzi: "L’Osteria dell’Accademia – dice – è un locale magnifico, con la sua terrazza panoramica, praticamente unica, e siamo orgogliosi che i nuovi gestori abbiano investito il proprio tempo e talento in questa attività e nel nostro territorio. E’ sicuramente un valore aggiunto tutto questo per il Comune di Montegridolfo, cercheremo di collaborare insieme ai privati anche per il futuro del nostro territorio, per il suo turismo e la promozione".

Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menù completo e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo scopo del team degli ispettori è scoprire nuovi Bib Gourmand in tutti gli angoli d’Italia, dalle grandi città ai piccoli centri raggiungibili per strade sterrate.

